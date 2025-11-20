Silničáři můžou chystat obchvat Valašského Meziříčí. Kdy se začne stavět?

Po dlouhých čtyřech letech vyřizování mají silničáři pravomocné územní rozhodnutí na plánovaný obchvat Valašského Meziříčí. Klíčový dokument, který stavbu umísťuje v prostoru, nejdříve tři roky vyřizoval zlínský krajský úřad. A když ho vydal, přišla proti němu odvolání.
Obchvat Valašského Meziříčí má začínat u chemičky Deza. | foto: vizualizace HBH Projekt

Například od obce Jarcová a některých obyvatel. Týkala se především protipovodňových opatření, jež souvisejí s výstavbou obchvatu. Ministerstvo dopravy ale původní územní rozhodnutí potvrdilo s tím, že silničáři musejí splnit několik dalších podmínek.

„Je to velmi dobrá zpráva. Kdyby bylo územní rozhodnutí zrušeno, posunulo by se to o několik let,“ upozornil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. „Budeme muset dokončit dokumentaci pro stavební povolení, do níž se promítnou požadavky z územního rozhodnutí. Pak se k ní vyjádří všechny dotčené orgány,“ přiblížil.

Doprava ve Valašském Meziříčí se zklidní. Silničáři otevřou opravovaný most

Dokumentace by měla být hotová do dvou let. Během této doby budou silničáři vykupovat pozemky a už teď zjišťují kolik jich budou potřebovat. O stavební povolení požádají zřejmě v prvním čtvrtletí roku 2027. „Doufám, že v roce 2028 budeme stavět,“ přeje si Chudárek.

Obchvat Meziříčí nabírá zpoždění, v Jarcové se nelíbí protipovodňová opatření

Město tyto plány vítá. Obchvat nutně potřebuje, protože ho zbaví tranzitní dopravy v centru. „Kdyby se začalo v roce 2028 stavět, bude to naše vítězství, byť se o obchvatu mluví už padesát let,“ reagoval starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

„Během jedenácti let, co jsem starostou, neustále lobbuji za to, aby se jeho příprava posunula. To, že máme platné územní rozhodnutí, je strašně důležitý krok. Alfa a omega toho, aby stavba mohla projekčně pokračovat. Mohou se do toho ještě opřít ekologické spolky, ale zatím je relativně klid,“ doplnil Stržínek.

Plánovaná trasa obchvatu Valašského Meziříčí a Jarcové

Kvůli odvoláním a žalobám aktivistů se silničářům nedaří dokončit například dálnici D49 z Hulína až do Fryštáku, na kterou řidiči netrpělivě čekají.

Také zahájení výstavby obchvatu Valašského Meziříčí se stále odkládá. Podle původních plánů už se mělo stavět. Příprava jde však pomaleji, než se čekalo. „Je to velká stavba, které zasahuje do života mnoha lidí. Není jednoduché ji se všemi projednat,“ podotkl Chudárek.

Obchvat povede na estakádě

Obchvat bude měřit 6,6 kilometru a jeho výstavba má trvat přibližně tři roky. Bude mít dva jízdní pruhy s tím, že by se v případě nárůstu dopravy mohly další dva časem přistavět. Dvoupruhový je rovněž obchvat nedalekého Vsetína a je to stále dostačující.

I tak budou práce komplikované a dotknou se velké části města. „Je to náročná stavba, protože je takřka celá na estakádě, tedy ve vzduchu. To není obvyklé,“ zdůraznil Chudárek.

Během výstavby sice nebude příliš omezený průtah městem, ale místní komunikace ano. Dotkne se lidí i výrobních podniků v částech, přes něž obchvat povede. „S komplikacemi počítáme, budeme je muset vydržet,“ řekl Stržínek.

Obávaná křižovatka smrti ve Vsetíně je pryč, nahradila ji bezpečnější rampa

Po dokončení obchvatu by měla nastat značná změna k lepšímu. Dopravní situace bude podobná té současné, kdy silničáři kvůli opravě uzavřeli most přes Rožnovskou Bečvu na hlavním tahu. Nákladní auta musejí město objíždět až přes Přerov, do centra jich tudíž nejezdí tolik.

Valašské Meziříčí si musí na obchvat počkat kvůli hrázím proti vodě

„Obchvat udělá s Valašským Meziříčím totéž, co udělala oprava mostu. Svede těžkou nákladní dopravu mimo hlavní silniční tahy,“ potvrdil Stržínek.

Na obchvat Valašského Meziříčí by měla navázat další důležitá dopravní akce: přeložka silnice I/57 mezi Jarcovou a Bystřičkou. Měřit bude zhruba 3,6 kilometru, z čehož 1,1 kilometru zabere tunel.

Termíny zahájení výstavby ale silničáři ještě nemají stanovené, aktuálně provádějí geotechnické průzkumy a monitorují životní prostředí. „Bude to určitě tunelová varianta, ale ještě neumím říct, jestli tam budou dva tubusy, nebo jeden. Bude to záviset na intenzitách dopravy i finančních předpokladech,“ dodal Chudárek.

