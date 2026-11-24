„Návrh koncepce předpokládá rozvoj péče v některých oblastech, ale na druhé straně také trvalé ukončení některých oddělení. S tím zásadně nesouhlasíme. A trvalou změnu chceme podmínit nezávislým klinickým a ekonomickým posouzením,“ prohlásil starosta Robert Stržínek (ANO).
Koncepce počítá se zrušením porodnického, novorozeneckého a dětského lůžkového oddělení a s jejich přesunem do Nového Jičína. Zmiňuje naopak vznik dětského stacionáře, rozvoj jednodenní operativy, traumatologie, rehabilitace, následné péče a pokračování projektů nového pavilonu LDN a urgentního příjmu.
Lůžkové dětské oddělení je uzavřené od července, porodnici a novorozenecké čeká uzavření během prosince.
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Napětí kvůli omezení péče v nemocnici v Meziříčí. Zástupci Agelu diskutovat nepřišli
Zastupitelé vyčítali zástupcům Agelu netransparentní a nedostatečnou komunikaci, pozdní předávání informací nebo neschopnost zajistit personál dětského oddělení. Poukazovali na výrazný dopad uzavření porodnice i dětského oddělení na celý valašskomeziříčský region.
„Nás netěší omezení péče, ale je to nutné. Je nefér nám dávat za vinu demografický vývoj. V roce 2023 nikdo nepředpokládal, že to bude mít takový strmý pád,“ vysvětloval ředitel valašskomeziříčské nemocnice Pavel Kameník.
Nedostatek pediatrů
Před třemi lety totiž končila Agelu předchozí smlouva na provozování zdravotnické péče v areálu nemocnice, který patří městu. Do výběrového řízení na nového provozovatele se přihlásil pouze Agel a město s ním také uzavřelo smlouvu do roku 2035. V ní Agel garantuje rozsah péče.
Aktuální uzavírání oddělení označuje jako neočekávanou liberační událost, tedy mimořádnou okolnost, která společnost zbavuje odpovědnosti za škodu nebo nesplnění smluvní povinnosti.
Někteří zastupitelé si myslí, že už před třemi lety měl Agel o klesající porodnosti dostatečné informace.
„Demografie je dlouhodobý trend a není to žádné překvapení. Nelze tvrdit, že tyto věci nevěděl, když s námi tehdy podepisoval smlouvu. Musel vědět, že bude muset garantovanou péči měnit a nejednal ale férově,“ konstatovala zastupitelka Zdislava Odstrčilová.
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Podle Agelu ale takový pokles počtu porodů neočekávali. Také upozornili, že k fungování porodnice je potřeba, aby fungovalo i dětské oddělení.
„Nemáme dostatek pediatrů na dětském oddělení, což je hlavní důvod, proč se uzavírá porodnice. Je to navazující péče a my ji nemáme kým pokrýt. Navíc na gynekologicko-porodnickém oddělení máme dvanáct lékařů a jen tři z nich překračují počet padesát porodů ročně,“ vysvětloval ředitel nemocnice.
„Kvalitní nemocnice znamená dostatek výkonů, aby lékaři získávali odbornou erudici a mohli jsme zajistit bezpečnost pro pacienty. Za poslední tři roky dochází k poklesu porodnosti o deset procent a v roce 2023 jsme byli na hranici 600 porodů. Predikce ukazuje, že nedosáhneme letos 400 porodů,“ doplnil.
Do Vsetína nebo Nového Jičína sanitkou?
Počty porodů podle něj sleduje i odborná společnost a také mladí lékaři, kteří chtějí pracovat tam, kde mohou dál zvyšovat svou odbornost. To ale ve Valašském Meziříčí možné není. Proto se podle Kameníka nedaří přilákat nové lékaře.
„Uvědomujeme si, že je to otázka emocionální a nepříjemná. Hledali jsme možnosti, jak zde porodnici zachovat. Problematikou se zabýváme od jara, chtěli jsme oddělení sloučit s Novým Jičínem, ale ministerstvo to bere jako obcházení. A pak nám začali odcházet pediatři,“ upřesnil také Martin Pomajbík z představenstva nemocnice.
Od poloviny prosince, kdy dojde k přerušení péče, by měli rodící ženy i nemocné děti převzít v nemocnici Agel v Novém Jičíně, případně v krajské nemocnici ve Vsetíně. Na obou místech jsou, podle zástupců Agelu, dostatečné kapacity. Obyvatelé se toho ale obávají.
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„Jezdila jsem s malou dcerou na pohotovost poměrně často, byla jsem s ní i na lůžkovém oddělení,“ poznamenala zastupitelka Marta Gerlíková Santovjáková.
„Nedovedu si představit, že bych v mrazech musela cestovat do dvacet kilometrů vzdálené nemocnice nebo volala sanitku, jak nám to teď radíte. A co rodiny bez automobilu nebo ty, které se ocitnou v rizikové situaci během noci nebo v zimě?“ ptala se.
Agel tvrdí, že pro podobné případy má připravenou sanitku v Novém Jičíně a zvažuje i sanitní vozy ve Valašském Meziříčí. Zdravotnická společnost se chce se zástupci města znovu sejít v prosinci.