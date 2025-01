V Meziříčí chystají opravu nádraží, město žádá výraznější proměnu budovy

„Původním záměrem Správy železnic bylo budovu jen odbourat a natřít na modro, pokud to zjednoduším. S tím nesouhlasíme a nyní se snažíme dohodnout na změně,“ řekl starosta Robert Stržínek.

„Chceme, aby budova odpovídala standardům 21. století. Nepožadujeme architektonický klenot, který by mohl soutěžit o cenu Stavba roku, ale měl by mít vyšší užitkovou hodnotu,“ naznačil.

Důvodem je i fakt, že vlakovým nádražím ve Valašském Meziříčí podle statistik projde nejvíc cestujících ve Zlínském kraji a vlakem se dá odsud vyrazit do pěti směrů. Proto místní radnice chce, aby oprava nádražní budovy měla rozsáhlejší charakter. Se svým postojem už seznámila Správu železnic a do projektu se zapojí i její městský architekt.

„Na základě požadavku zástupců města Valašské Meziříčí dostal projektant úkol zpracovat architektonickou studii. Výsledná podoba budovy vzejde právě ze zpracovávané architektonické studie,“ sdělil mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Nové perony v Meziříčí budou vyšší, zastřešené a povede k nim výtah. Jezdící schody tady z dispozičních důvodů nejde vybudovat. Z nástupišť povede tunel k nádražní budově, který bude dále pokračovat pod Nádražní ulicí do areálu Křižanovy pily. Město tam vybuduje dopravní terminál a přestěhuje sem zastávku MHD.

„Původně jsme plánovali, že krajské i městské autobusy budou zastavovat na druhé straně Nádražní ulice v prostorech dopravního terminálu. Nakonec jsme se ale rozhodli přiblížit MHD co nejvíce k nádraží,“ popsal Stržínek.

Větší propojení vlaků s autobusy

Vznikne zde i místo K+R (kiss and ride), kde bude možné krátkodobě zastavit a vysadit nebo nabrat spolupasažéra. „Teď je to u nádraží komplikované, pro veřejnost jsou takto určená dvě místa a stejně tak pro taxíky. V budoucnu se to zpřehlední,“ dodal Stržínek.

Radnice chce v následujících letech navázat na projekt Správy železnic vlastním dopravním terminálem v areálu bývalé Křižanovy pily.

„Propojení autobusové a vlakové dopravy v jednom místě je pro nás klíčové. Díky napojení na stávající podchod navíc dokážeme zajistit bezpečný přestup cestujících z vlaku na autobus a naopak,“ uvedl Stržínek.

V této části města rovněž vznikne kruhový objezd, který má město naprojektovaný a čeká na stavební povolení. V letošním rozpočtu má rovněž vyčleněné peníze na architektonickou soutěž, která vyjde z urbanistické soutěže. Týkat se bude dopravního terminálu, části autobusového nádraží, budovy městského úřadu a stát zde bude také parkovací dům. Jednodušší studie se může týkat i výstavby dvou bytových domů.

