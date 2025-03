Na podvodech s recepty vydělali miliony. Lékař a lékárník dostali podmíněné tresty

Soud kauzu projednával několik let, vyslechl na 600 svědků, svou roli hrála i ztracená zdravotní dokumentace. Podle soudu se podvodů, při kterých zneužívali osobní údaje pacientů z kartotéky lékaře, dopouštěli téměř sedm let.

Případem se krajský soud zabýval podruhé, poté, co mu kauzu k doplnění dokazování vrátil olomoucký vrchní soud. Soudce olomouckého krajského soudu Eduard Ondrášek musel na pokyn vrchního soudu doplnit v rozsáhlém případu dokazování a svědecké výpovědi mimo jiné konfrontovat s listinnými důkazy.

Soudce dnes uvedl, že vina byla u obou obžalovaných prokázána. Tresty udělil shodné jako v říjnu 2021, kdy vynesl rozsudek poprvé. Oba muži navíc musejí uhradit způsobenou škodu.

Škodu žalobce vyčíslil původně na více než 11 milionů korun, soud tuto částku na základě dokazování nakonec snížil téměř o pět milionů korun.

Výsledná škoda se promítla i do výše trestu. Oběma mužům původně hrozilo pět až deset let vězení, nyní byli ohroženi sazbou dva až osm let.

„Proto byl tak ukládán i trest, i přes tu škodu, která není malá, lze uložit trest podmíněný. Ve prospěch obžalovaných svědčí i to, že dosud nebyli soudně trestáni a řízení trvalo tak dlouho, nebylo to však jejich vinou, ale vinou policie,“ uvedl Ondrášek s tím, že není na místě ukládat trest nepodmíněný.

Případ se podle něj vlekl kvůli ztrátě zdravotní dokumentace. „Podstatná část materiálu kvůli pochybení policie chybí, soud byl nucen všechny pacienty vyslechnout,“ doplnil soudce. Soud muže odsoudil pouze v případech, kde bylo zcela zřejmé, že byly jejich osobní údaje z kartotéky zneužity pro tyto podvody, uvedl soudce. Některé svědky kvůli vysokému věku musel soud vyslechnout prostřednictvím videokonference.

Rozsudek zatím není pravomocný, žalobce Karel Studený si chce nejprve rozhodnutí soudu prostudovat. Obžalovaní svou vinu po celou dobu popírali, přistoupit nechtěli ani na dohodu o vině a trestu. „Pokud jde o tresty, nebudeme si nic nalhávat, je to třináct let stará záležitost, nelze očekávat, že by soud asi přistoupil k nepodmíněným trestům odnětí svobody,“ řekl žalobce.

Případ zahrnuje období od roku 2006 do konce srpna 2013. Líčeník podle státního zástupce vystavoval svým jménem lékařské předpisy na lidi, jejichž osobní údaje získal zejména ze své evidence pacientů. Činil tak bez jejich vědomí, uvádí obžaloba.

Předpisy na léky a zdravotnický materiál předával provozovateli lékárny Na Krásně Konvičkovi, který je předkládal k úhradě zdravotním pojišťovnám. Pojišťovny podle žalobce poté uhradily fiktivní léky a zdravotnický materiál na bankovní účet lékárníka.