„Náměstí a centrum našeho města jsou hojně navštěvované nejen během pravidelných kulturních akcí, ale prakticky celý rok. Dokládá to i sčítání dopravy, které jsme si nechali zpracovat,“ uvedl starosta Robert Stržínek.
„Z těchto dat vyplývá, že z ulice Sokolská směrem do centra odbočí každý týden přes 20 tisíc převážně osobních automobilů. Ty v drtivé většině potřebují někde zaparkovat, avšak kapacita největšího parkoviště na Poláškově ulici je pouze 87 vozidel, což je nedostačující,“ dodal.
Pomoci má nový parkovací dům se třemi podlažími a rovnou zelenou střechou.
„Využijí ho nejen návštěvníci a klienti obchodů a institucí v centru našeho města, ale sloužit by měl také obyvatelům přilehlého sídliště. Jeho podobu i umístění jsme konzultovali s majiteli sousedních nemovitostí a také památkáři,“ sdělil Stržínek.
Vjezd i výjezd by měl být na ulici Poláškova, radnice však pracuje také s variantou napojení vjezdu do parkovacího domu přímo z ulice Sokolská.
„Ze sčítání dopravy totiž vyplývá, že v průměru 12 tisíc vozidel týdně odbočuje ve směru od kruhového objezdu U Panáčka do centra města. Díky tomuto napojení bychom dokázali značnou část dopravy směřovat přímo k parkování v novém objektu,“ vysvětlil starosta Stržínek.
Podle něj má Valašské Meziříčí jasno, jak bude nový parkovací dům vypadat, pořád je ale na začátku.
„Nyní je před námi vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace, který by měl celou stavbu připravit až po realizační dokumentaci a také upřesnit náklady, aktuálně odhadované na 250 milionů korun,“ poznamenal Stržínek.