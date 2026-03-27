Valašské muzeum v přírodě v Rožnově připravilo třídenní velikonoční program

Třídenní velikonoční program připravilo na začátek dubna Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Akce pojmenovaná Velikonoce na Valašsku patří k nejnavštěvovanějším ve skanzenu, obvykle přiláká tisíce lidí. Konat se bude od 4. do 6. dubna. Nabídne ukázky tradičních lidových zvyků, řemesel i pestrý folklorní program,sdělila dnes ČTK mluvčí muzea Pavlína Polášková.
Velikonoce v muzeu přinášejí podle generálního ředitele Národního muzea v přírodě Jindřicha Ondruše především inspiraci a živý kontakt s tradicemi. "Návštěvníci si mohou vyzkoušet pletení pomlázky, na Valašsku zvané tatar, nebo zblízka sledovat práci zkušených maléreček kraslic a dalších více než 100 řemeslníků. Věříme, že si lidé odnesou nejen hezký zážitek, ale i chuť navázat na tradice, které mají na Valašsku stále své místo," řekl Ondruš.
Na Bílou sobotu, která letos vychází na 4. dubna, zaplní Dřevěné městečko velikonoční jarmarkem s ukázkami zdobení kraslic, pletení pomlázek, výroby košíků, březových metel nebo štípaných holubiček. "Řemeslníci nabídnou velikonoční dekorace, keramiku, výrobky ze slámy, šustí a lýka, perníky, textilní tvorbu i řezbářské práce. Své umění představí také Nositelé tradic lidových řemesel. Atmosféru doplní cimbálová muzika Jiřího Nechanického a Aldamáš, vystoupí dětský soubor Holúbek a v kostele sv. Anny zazní velikonoční pašije," uvedla Polášková.
O den později na Boží hod velikonoční bude jarmark pokračovat. Příchozí uvidí i ukázky jarních a velikonočních obyčejů. "Dřevěným městečkem projdou rapačáři, v Billově domě návštěvníci uvidí barvení kraslic i přípravu jarní polévky. Děti si v dílničce na radnici vyzkoušejí výrobu velikonočního linorytu nebo jarní dekorace. Na pódiu u rybníčka zahraje cimbálová muzika Fojt, na palouku vystoupí dětský soubor Ostravička a hostující slovenský soubor Vajčovci. V 15:00 se v Janíkově stodole uskuteční koncert Ivy Bittové," uvedla mluvčí.
Velikonoční pondělí bude ve skanzenu patřit tradiční obchůzce, které se na Valašsku říká šmigrust, a jarmarku s nabídkou rukodělných výrobků. Od 10:00 zahraje na palouku cimbálová muzika Soláň, na pódiu u rybníčka vystoupí cimbálová muzika Radegast. V 11:00 a 13:30 předvede dětský folklorní soubor Maleníček tance a velikonoční zvyky. Atmosféru doplní gajdoš Petr Sovják. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu.