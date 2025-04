Opravy silnic na Valašsku zdržují řidiče. Komplikace jsou v Rožnově i Meziříčí

„Je to dopravní komplikace, ale protože se našly objízdné trasy, tak se to dá zvládnout,“ hlásí starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera. „Je to nepříjemné, ne však kritické.“

Cesta do Dolní Bečvy, která slouží i jako příjezd ke státní hranici, byla zúžena do jednoho pruhu. Kolony se před křižovatkou ale netvořily.

Ovšem vzhledem k tomu, že je uzavřený i most přes řeku, auta ve směru od Vigantic a Hutiska-Solance v ranních špičkách stávala před druhým mostem nedaleko autobusového nádraží. „Ráno vidíme zácpy v úplně jiné části města,“ všiml si Kučera.

Někteří řidiči se snažili uzavřenou křižovatkou projet, čímž přidávají práci městské policii. Navigace zase navádí kamiony na objízdnou trasu z Frenštátu do Rožnova přes Zubří. Tamní cesty jsou ale úzké a velké vozy tam zůstávají zaseklé.

Objížďka pro kamiony vede přes Valašské Meziříčí, Nový Jičín a Příbor. Město pro osobní auta vybralo trasy přímo ve městě.

Silničáři pracovali přes noc

Tento týden se bude dát projet z Rožnova do Frenštátu, ale opačným směrem ještě ne. Palackého ulice bude nadále uzavřená.

V dalších etapách bude křižovatka u hotelu Eroplán průjezdná a hlavní cesta do Dolní Bečvy volná alespoň v jednom jízdním pruhu. Oprava má být hotová v červnu.

Na konci března silničáři začali s rekonstrukcí dalších částí průtahu Valašským Meziříčím. První byl 180 metrů dlouhý úsek od okružní křižovatky u Panáčka ve směru do Vsetína. Práce dělníci prováděli v noci, a to od 18 do 5 hodin, skončili minulý týden.

„Je dobře, že to dělali v noci, kdy je frekvence dopravy nižší. I díky tomu se to zvládlo, i když s komplikacemi, které při takových opravách vždycky nastanou,“ shrnul starosta Robert Stržínek.

Most přes Bečvu bude uzavřený půl roku

V další etapě přijde na řadu velká kruhová křižovatka, z níž se odbočuje do Rožnova pod Radhoštěm. Práce začnou zhruba za dva týdny, silničáři ještě upřesní objížďky.

„To vše jsou ale jenom nácvikové akce. Největší akce nás čeká od 5. května, kdy se uzavře hlavní most přes Bečvu. Probíhat bude půlroční oprava jeho skeletu,“ nastínil Stržínek.

Silničáři budou opravovat most přes řeku Bečvu ve Valašském Meziříčí. Budou platit objízdné trasy.

Objížďka pro kamiony bude dlouhá a povede přes Vsetín, Zlín, Přerov, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Kopřivnici, Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm. Osobní auta se místu vyhnou po vybraných místních komunikacích.

„Jsme si vědomi toho, že oprava mostu bude z hlediska dopravních komplikací nepříjemná. Most však musíme opravit. Půjde o jeho částečnou demolici,“ přiblížil šéf zlínské buňky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Cestáři také vyměňují dva kilometry svodidel na hlavní cestě do Vsetína ve směru od Zlína, a to v úseku kolem Liptálu. Volný je tam v krátkých úsecích jeden jízdní pruh. Dlouhé kolony se tam ale netvoří. Práce skončí do dvou týdnů.

S dalšími potížemi musejí řidiči počítat v Horní Lidči, kde cestáři začali opravovat cestu do Střelné. Dopravu tam řídí semafory. Práce potrvají pět týdnů.