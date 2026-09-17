Valašskomeziříčská nemocnice nebude zajišťovat o víkendech dětskou pohotovost

Nemocnice Agel Valašské Meziříčí nebude od nadcházejícího víkendu zajišťovat lékařskou pohotovostní službu pro děti a dorost o víkendech a státních svátcích. Pacienti budou muset do Nemocnice Agel Nový Jičín nebo do Vsetínské nemocnice. Nemocnice o změně informovala ve zprávě na webu. Upozornila na to také valašskomeziříčská radnice. Od července je v nemocnici také uzavřené dětské lůžkové oddělení.
Pohotovost pro děti o víkendech a svátcích skončí kvůli výpovědi externích lékařů, kteří dosud služby zajišťovali. "Přes intenzivní snahu nemocnice o zachování stávajícího rozsahu péče se nepodařilo zajistit dostatečný počet lékařů pro bezpečné a kvalitní poskytování pohotovostní služby v dosavadním režimu," uvedlo vedení nemocnice.
Ve všední dny bude akutní péče o dětské pacienty zachována. Na dětské příjmové ambulanci bude od pondělí do pátku od 12:00 do 06:59 následujícího dne lékař a zdravotní sestra. "Provedou vyšetření dítěte, posoudí závažnost jeho zdravotního stavu a doporučí další léčebný postup. V případě potřeby zajistí návaznou péči prostřednictvím příslušných odborností nemocnice nebo doporučí hospitalizaci ve spádovém zdravotnickém zařízení," uvedla nemocnice. V pracovních dnech bude dětská lékařská pohotovostní služba fungovat od 16:00 do 19:00.
"Naší prioritou je bezpečnost a kvalita poskytované zdravotní péče. V situaci, kdy není možné zajistit dostatečný počet kvalifikovaných lékařů pro víkendové a sváteční služby, musíme postupovat odpovědně a transparentně. Současně hledáme možnosti, jak dostupnost pediatrické péče v regionu dlouhodobě stabilizovat," uvedlo vedení nemocnice.
Skupina Agel je provozovatelem nemocnice, město je majitelem areálu. Vedení radnice jednalo s lékařkami, které dosud pohotovost zajišťovaly. O ukončení víkendové pohotovosti se město dozvědělo tento týden. "Takové jednání a způsob informování považujeme za velice nešťastné vzhledem k tomu, že se úzce dotýká našich občanů. Z následného jednání s lékařkami, které dosud víkendový provoz dětské pohotovosti zajišťovaly, pak vyplynulo, že také ony narážely na problém v komunikaci. Bez obnovení provozu dětského lůžkového oddělení pak nejsou ochotny víkendovou pohotovost zajišťovat, protože se podle svých slov vystavují riziku, že péče nebude náležitě zajištěna bez navazujících služeb zmíněného oddělení," uvedl starosta Robert Stržínek (ANO).
Dětské lůžkové oddělení je zavřené kvůli nedostatku personálu. "Jelikož stále nejsme přesvědčeni o tom, že vedení nemocnice udělalo maximum pro zachování provozu tohoto oddělení, a také po konzultaci s právníky, vyvíjíme tlak na jeho obnovení. Tato povinnost zároveň pro nemocnici vyplývá i z platné pachtovní smlouvy," uvedl starosta. Připomněl, že jednou z podmínek smlouvy mezi skupinou a městem je zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče. "Z této podmínky jako město rozhodně nehodláme ustoupit," uvedl Stržínek.