„Trápí nás čím dál víc nedostatek nafty a její neskutečně vysoká cena. Je to obrovská nejistota,“ postěžoval si ředitel družstva Agrotech Poličná Jindřich Šnejdrla.
Naftu kupuje od slovenského Slovnaftu, kde má měsíční limit 40 tisíc litrů. Dosud ho vždy nebyl problém překročit, což už neplatí. „Teď trvají na dodržování limitů a říkají, že nám další naftu prodají až v dubnu. Zabýváme se i obchodováním s naftou, takže jsme zastavili prodej a do konce března to zvládneme,“ věří Šnejdrla.
Jiří Šírekředitel Agrodružstva Postoupky
Prudce rostou i ceny hnojiv, kterých může být brzy nedostatek. Zemědělci jsou na jaro zásobení, ale problém by mohl nastat na podzim, pokud válečný konflikt v Perském zálivu neskončí. Tamní země jsou velkým producentem hnojiv.
„Pokud dál porostou náklady na naftu a hnojiva, může se stát, že na tom budeme se ziskem bídně nebo skončíme ve ztrátě. Výkupní ceny mléka a zemědělských komodit nejsou vysoké,“ nastínil ředitel Agrodružstva Postoupky Jiří Šírek.
Některé podniky mají potíže s hotovostí
Kvůli vyšším nákladům za vstupy mají některé podniky potíže s hotovostí. Zemědělská společnost Zámoraví z Břestu zaplatí za naftu zhruba o 160 tisíc korun týdně více než dříve.
„Je to průšvih,“ konstatoval ekonom Zámoraví Martin Gabrhelík. „Nastal velký zásah do světového trhu s energetickými komoditami. Doufám, že to nedopadne tak špatně, že tady bude nedostatek zdrojů a dojde k přídělovému systému, pokud jde o pohonné hmoty.“
Bude záležet i na státních rezervách a především na tom, jak dlouho potrvá válka a jak dlouho bude uzavřený Hormuzský průliv, jímž tankery nemohou proplouvat. Podle zemědělců je už stejně špatná situace, jakou vyvolala válka na Ukrajině a koronavirus, přičemž se může dále zhoršovat.
Vzhledem k tomu, že výkupní ceny komodit jsou nízké kvůli velké nabídce, nemohou zemědělci prodávat dráž. Podle nich však potraviny přesto zdraží kvůli drahotě pohonných hmot.
Průmyslové firmy se chystají zdražovat
Problémy mají i průmyslové podniky, některé se chystají zdražovat, protože se výrazně zvedají vstupy. Válka narušila stabilitu dodavatelskoodběratelských řetězců.
Napajedelská plastikářská společnost Fatra sice nakupuje suroviny většinou v Evropě, zdražení energií však tlačí její ceny na rekordní výše.
„Zároveň v některých případech dochází k omezení dostupnosti surovin, kdy evropští výrobci část produkce přesměrovávají mimo evropský trh kvůli vyšším maržím. Vedle toho rostou náklady na obalové materiály, dopravu a externí služby,“ přiblížil Pavel Heřmanský, mluvčí holdingu Agrofert, pod který Fatra patří. „Celkově se nárůst nákladů u klíčových vstupů pohybuje ve vyšších desítkách procent,“ odhadl.
„V průběhu několika málo týdnů čelíme dramatickému nárůstu ceny surovin. Nikdo nebude schopen plně absorbovat cenové turbulence. I my budeme přistupovat k úpravě cen,“ upozornil ředitel zlínské plastikářské firmy Spur Pavel Slavík. „Co se týká ceny pohonných hmot, tam teprve nyní očekáváme reakci našich partnerských dopravců. Situace se začne odrážet v celém dodavatelském řetězci,“ míní.
Kovárna Viva ve Zlíně má energeticky náročný provoz, v němž se více projeví výkyvy cen energií a plynu. „Kromě přímého nárůstu cen pohonných hmot, které prodražují logistiku našich výkovků k zákazníkům, vnímáme i sekundární tlaky na ceny oceli a technických olejů,“ naznačil ředitel kovárny František Červenka.
„Pečlivě sledujeme geopolitickou situaci a bereme v úvahu její potenciální dopad na dodavatelské řetězce a energetické trhy,“ poznamenala Regina Feiferlíková, mluvčí otrokovické pneumatikárny Continental Barum, která je největším zaměstnavatelem ve Zlínském kraji. Blízký východ pro Barum netvoří ani jedno procento konsolidovaných tržeb.
Nejistota však panuje všude. „Delší trvání konfliktu by mohlo zvýšit tlak na náklady a dodavatelské řetězce, nicméně naše dodavatelská struktura je z velké části založena na partnerech z Evropy,“ sdělil mluvčí České zbrojovky v Uherském Brodě Jakub Sondel.
„Pochopitelně pociťujeme rostoucí ceny zemního plynu jako energetické suroviny a rovněž zdražující obalové materiály a logistiku v důsledku rostoucích cen ropy a pohonných hmot,“ uvedl Heřmanský za valašskomeziříčskou chemičku Deza, jež je také součástí Agrofertu.
Podniky dělají vše pro to, aby nemusely omezovat výrobu, což by mohlo nastat. „Pokud by došlo k omezení výroby v evropských automobilkách kvůli chybějícím komponentům z Asie, pocítíme to i my v propadu zakázek,“ připustil Červenka.
Podle něho hrozí ztráta globální konkurenceschopnosti českého průmyslu vůči regionům, které nejsou na trasách přes Blízký východ závislé.