Van Dyckův obraz se vrátil z Itálie zpět do zámecké obrazárny v Kroměříži

Portrét Karla I. a jeho manželky Henrietty Marie od Anthonise van Dycka se v tomto týdnu vrátil z Itálie do zámecké obrazárny v Kroměříži. V Janově byl obraz součástí velké retrospektivní výstavy věnované tomuto vlámskému baroknímu mistrovi, sdělila dnes ČTK marketingová manažerka správy zámku Zuzana Genžová.
Dílo z roku 1632 patří vedle Tizianova Apollóna a Marsya k nejcennějším obrazům galerie Arcibiskupského zámku v Kroměříži. "Dvojportrét Karel I. a jeho manželka Henrietta Maria zaujímá ve Van Dyckově tvorbě zcela zásadní místo. Je totiž prvním portrétem, který umělec namaloval po svém definitivním příchodu do Londýna, kde byl jmenován hlavním malířem anglického královského dvora," uvedl kurátor zámecké obrazárny a Muzea umění Olomouc Miroslav Kindl.
Vedoucí oddělení památkové péče olomouckého arcibiskupství Alenu Tobolkovou zájem prestižních světových muzeí a galerií o sbírky arcibiskupství velmi těší. "Každou žádost o zápůjčku pečlivě zvažujeme a obrazy zapůjčujeme jen na výjimečné výstavy. Výstava v Janově taková byla," řekla Tobolková.
Van Dyck, žák Petera Paula Rubense, změnil způsob, jakým se evropská šlechta a králové nechávali zobrazovat. "Před ním byly portréty panovníků často strnulé, formální a upjaté. Van Dyck do nich vnesl uvolněnost. Je to zřejmé na zmíněném obraze, ale i na dalších dílech muže, který je považován za jednoho z nejvlivnějších portrétistů v dějinách západoevropského umění," doplnila Genžová.
V obrazárně kroměřížského zámku jsou aktuálně vystavena tři díla Anthonise van Dycka. Kromě portrétu někdejšího anglického krále s chotí je to obraz Portrét muže s rukavicemi z let 1626 až 1632. Jako součást výstavy Figura Contemplativa, která bude na zámku do září, je to dále obraz Apoštol Filip z roku 1620.