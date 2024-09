Na volební plakáty načmáral hákový kříž, jeden i zapálil. Natočila ho kamera

Na bannery, které stály u hlavního tahu mezi Zlínem a Uherským Hradištěm, vandal načmáral barevným sprejem symboly hákového kříže a nápis „ukrofil“. Jeden také zapálil a zůstala z něj pouze konstrukce.

Na bannerech byly fotografie dvou kandidátů do doplňujících senátních voleb v obvodu Uherskobrodska a části Zlínska – obhajujícího senátora Patrika Kunčara (KDU-ČSL) a kandidáta Zbyňka „Ziggyho“ Horvátha (STAN).

Vandal poničil bannery kandidátů do voleb ve Zlínském kraji.

„Bohužel, stává se to. Ale já jsem si právě v těchto obcích všiml už dříve, že se tam jsou počmáraná různá místa různými protivládními nesnášenlivými nápisy. Je to asi půl roku zpátky. Asi tam žije někdo, kdo je vysazený na všechno, co se týká vlády,“ myslí si Kunčar.

Horváth připomněl, že není tajemstvím, že dlouhodobě veřejně podporuje Ukrajinu. A také, že se s vandalstvím setkal už před měsícem.

„To už není obyčejné vandalství“

„Tehdy mi někdo jeden banner sundal z rámu a hodil mi ho před dům. Asi aby mi řekl, že ví, kde bydlím,“ přiblížil Horváth. „Ale teď ty hákové kříže a spalování, to už není obyčejné vandalství. Dost se mne to dotýká. Netušil jsem, že to dojde do takového stadia. Obávám se, kam až ta agresivita může zajít,“ doplnil.

Škoda na majetku prozatím nebyla přesně vyčíslena. Pachateli v případě odsouzení hrozí až tříletý trest.

„Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka,“ upřesnila mluvčí krajské policie Monika Kozumplíková.

Policie také žádá o pomoc veřejnost, protože podezřelého muže zachytila kamera. Pokud ho někdo pozná, ať volá na linku tísňového volání policie – 158 nebo přímo na telefonní číslo policie v Napajedlech 974 666 731.