Ještě před pár lety platilo, že lidé si kupují vstupenky na letní hudební festivaly až na jaře či v době, kdy se blížil začátek akce. Dnes je situace jiná. Prodej se posouvá stále víc dopředu a jedním z nejsilnějších období jsou právě Vánoce.
Pořadatelé akcí vycítili příležitost, počítají s tím a cíleně připravují zajímavé nabídky, které z festivalových vstupenek dělají atraktivní vánoční dárek.

„Poslední týden před Vánocemi je velmi silný nárůst prodejů a hned po svátcích přichází druhá vlna. Když Ježíšek přinese peníze, lidé je často utratí právě za vstupenky,“ popisuje Michal Žáček, šéf agentury Velryba, která pořádá festivaly Holešovská Regata a Vizovické Trnkobraní.

Zájem je podle něj o všechny typy vstupenek, nejvíce samozřejmě láká nízká cena, která se postupně s blížícím se startem přehlídky zvyšuje.

Ewa Farna nadchla návštěvníky Holešovské Regaty. Je showmanka, pochvalovali si

Prodej lístků probíhá ve vlnách. První nastává hned po oznámení akce, kdy reagují nejvěrnější fanoušci. „Na Regatu jsme prodávali první vstupenky takzvaně naslepo, kdy lidé ještě nevěděli, jaké kapely přivezeme, a za nejnižší možnou cenu 790 Kč,“ poznamenal Žáček.

„A třeba na místě jsme jich prodali rekordní počet, až mě to příjemně překvapilo,“ dodal. A další vzedmutí zájmu přichází právě v prosinci.

„Je cítit, že lidé chtějí plánovat dopředu. Dřív chodily lístky do prodeje až v únoru nebo březnu, dnes by to bylo proti nám samotným,“ říká Žáček. Konkurence festivalů je totiž velká a návštěvníci si chtějí dopředu rozmyslet, kam v létě vyrazí.

Metaloví fanoušci jsou věrnější

„Největší vlna prodejů přichází před Vánocemi, někdy je to až do 24. prosince. Lidé klidně koupí vstupenku na Štědrý den a na poslední chvíli,“ sdělil Majoš Zvonek, který ve Slavičíně pořádá Karpaty Fest a od letoška i Karpaty Hard Fest. Ten cílí především na fandy tvrdší muziky.

„Hard Fest má zatím zhruba o dvacet procent víc prodaných vstupenek než Karpaty Fest. Metaloví fanoušci jsou věrnější a tolik neřeší počasí jako návštěvníci rodinných festivalů,“ všiml si Zvonek.

Také Jan Svoboda z otrokovického Lážo Plážo Festu líčí, že Vánoce patří k hlavním prodejním špičkám. „Pro nás je to důležité měřítko. Vidíme potenciál festivalu a máme dopředu jistotu, že dokážeme akci profinancovat. Nejlépe se prodávají dvoudenní vstupenky, jednodenní přicházejí na řadu až později,“ uvedl Svoboda.

Trénink vítěze z Trnkobraní? Dva dny nejíst a vypít 20 litrů vody denně

A trend potvrzuje i Jiří Daron, ředitel agentury Pragokoncert. „Cíleně děláme kampaně na to, aby si lidé koupili a darovali zážitek pod stromeček v podobě vstupenky na Masters of Rock. Funguje to, pokud je to něco atraktivního a výjimečného,“ říká.

Podle něj už není výjimkou, že jsou koncerty nebo festivaly v prodeji déle než rok. „Důvod je jednoduchý: akcí je hodně, konkurence obrovská a čím dřív je vstupenka v prodeji, tím větší je šance, že si ji fanoušek koupí,“ podotkl.

„Lineup na Trnkobraní jsme oznamovali až před dvěma týdny a už předtím přišlo hodně dotazů od fanoušků, kdy začne předprodej a že by si už chtěli koupit vstupenky,“ zmínil Žáček.

Hlavní hvězdy jsou známé i rok předem

S dřívějším startem souvisí i fakt, že hudební přehlídky už měsíce dopředu zveřejňují, jaké kapely v létě příštího roku do regionu přijedou.

„Je to marketingový prvek, se kterým do určité míry pracujeme. Komunikujeme kvůli tomu i s agenty kapel, kteří nás do toho sami tlačí,“ řekl Svoboda, podle něhož pořadatelé Lážo Plážo chystají program už i na rok 2027.

„Kapely začínáme oznamovat už během probíhajícího ročníku, hlavní headlinery pak na podzim. U metalových festivalů často ještě dřív,“ konstatoval Zvonek.

„Je to součást strategie. Sociální sítě je potřeba neustále živit a aktualizovat, aby bylo vidět, že se něco děje a že je na co se těšit. Bez toho to dnes nejde,“ dodal.

Masters of Rock 2026: program, vstupenky, doprava

Oba slavičínské festivaly i Masters of Rock už mají venku i časový rozpis kapel, které v létě přijedou. U vizovické přehlídky přitom dosud platilo, že návštěvníci se dozvěděli jména interpretů až na podzimním festivalu Winter Masters of Rock ve Zlíně. Ten se však letos neuskutečnil.

„Jednodenní festival jsme měli usazený jako obvykle na začátek prosince, ale hlavní balíček kapel zrušil turné a skupiny se přidaly na turné k jiným projektům,“ vysvětlil Daron.

„Nám se již takto rozpadlý program na prosincový víkend nepodařilo dát dohromady. Sehnat kvalitní kapely, které jedou turné, a napasovat je do jednoho prosincového dne, není jednoduché,“ dodal ředitel Pragokoncertu.

Festivaly v létě 2026

Masters of Rock
Kdy: 16. až 19. července
Kde: areál likérky Vizovice
Kdo: Helloween, Marilyn Manson, Arch Enemy, In Flames, The Rasmus, Dirkschneider, Cavalera, Kissin Dynamite, Lordi
Vstupenky: jednodenní 1 890 Kč, čtyřdenní 3 590 Kč

Holešovská Regata
Kdy: 19. až 20. července
Kde: zahrady zámku Holešov
Kdo: Mig 21, Jiří Korn, No Name, Mňága a Žďorp, Tata Bojs, Jana Kirschner, P.S.H., Sebastian, Tomáš Klus
Vstupenky: jednodenní 790 Kč, dvoudenní 1 090 Kč, sobotní rodinná (2+2) 1 600 Kč

Vizovické Trnkobraní
Kdy: 21. až 23. srpna
Kde: areál likérky Vizovice
Kdo: Olympic, Xindl X, No Name, Vlasta Redl, Fleret a Zuzana Šuláková, Tři sestry, Premier, Support Lesbiens
Vstupenky: jednodenní 490/590 Kč, dvoudenní 890 Kč. Neděle je zdarma.

Lážo Plážo Fest
Kdy: 12. až 13. července
Kde: areál Štěrkoviště Otrokovice
Kdo: Chinaski, Mirai, Divokej Bill, Desmod, Horkýže Slíže, Wohnout, Trautenberk, Adam Ďurica, Vypsaná fixa
Vstupenky: permanentka 1 390 Kč, jednodenní v prodeji později

Karpaty Fest
Kdy: 26. až 28. června
Kde: Zámecký park Slavičín
Kdo: Lucie, Ben Cristovao, Vypsaná fixa, Škwor, Sofian Medjmedj, Morčata na útěku, Kandráčovci
Vstupenky: jednodenní 1 150 Kč, celofestivalová 1 290 Kč

Karpaty Hard Fest
Kdy: 5. až 6. června
Kde: Army park Slavičín
Kdo: Dark Funeral, Decapitated, Destroyer 666, Legion of the Damned, Jungle Rot, Exorcizphobia, Hypnos, Hentai Corporation
Vstupenky: celofestivalová 1 900 Kč, dětská 600 Kč

Ceny jsou aktuální a platné k vánočním svátkům

