Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo na předvánoční čas výstavu Šťastné a veselé Vánoce, která představuje vánoční pohlednice a přání. Výstava Radujme se, veselme se je o lidových vánočních tradicích na Zlínsku. Na sobotu muzeum připravilo rodinný program Předvánoční čas v muzeu, sdělila ČTK zástupkyně muzea Silvie Lečíková. O adventu se bude také konat bylinkářský workshop, na hradě ve Zlíně-Malenovicích bude vánoční jarmark.
V sídle muzea, budově 14 v Baťově institutu, je výstava Šťastné a veselé Vánoce. "Připomíná kouzlo ručně psaných vánočních pohlednic a přání, kterých má muzeum ve sbírkách desítky tisíc. Výběr toho nejlepšího ze sbírky z let 1900 až 2020 najdou návštěvníci v přízemí budovy. V expozici Františka Bartoše v tomtéž objektu je připravena půvabná výstavka makových obrazů a dekorací výtvarnice Marcely Šimečkové, které doprovází panelovou výstavu Radujme se, veselme se o lidových vánočních tradicích na Zlínsku," uvedla Lečíková.
V sobotu bude v muzeu program Předvánoční čas v muzeu. Na návštěvníky čekají ukázky řemesel. "Letos třeba vyřezávání ze dřeva, výroba panenek z kukuřičného šustí, zdobení vánočních baněk nebo výroba krojových opasků. Ale taky budeme péct pány, zdobit perníčky, ochutnávat bylinné čaje nebo se bavit v tvořivých dílničkách, případně budeme hádat budoucnost z litého vosku," uvedla etnografka Jana Koštuříková. Vystoupí také Bartošův dětský soubor s vánočně laděným pásmem, ve 14:15 bude vernisáž nově vystaveného betléma hudebníka a řezbáře Pavla Střítezského.
Na 3. prosince je připraven bylinkářský workshop, v němž muzejní botanička Petra Hanáková představí svět bylinných vykuřovadel a kadidel. Na malenovickém hradě, který muzeum spravuje, bude 5. prosince Vánoční jarmark.