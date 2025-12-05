Zažijte Mikulášský jarmek, Zámecké adventní kouzlení nebo útulkové Vánoce

Druhý adventní víkend nabízí spoustu akcí, na které se vyplatí vypravit. V některých městech Zlínského kraje jsou už vánoční trhy v plném proudu, jinde teprve začínají. Do ulic vyrážejí mikulášské družiny se strašidelnými čerty. Na co se můžete těšit?
Největší událostí v kraji bude o víkendu Valašský Mikulášský jarmek, který se koná v sobotu od 9 do 16 hodin ve Valašských Kloboukách. Stánky lidových řemeslníků zaplní kloboucké náměstí, v kulturním domě i ve valašských dřevěnicích rozesetých po městě bude program složený z ukázek řemesel a folklorních vystoupení. Mimořádný bude také průvod mikulášské družiny s originálními skupinkami huňatých čertů z jižního Valašska.

Děsiví krampusové ve Zlíně

V rámci programu Adventní Zlín dorazí v pátek v 16.30 na zlínské náměstí Míru Mikuláš se svou družinou, ale také strašidelní alpští čerti ze skupiny Krampus Ateris. V 17 hodin na pódiu na náměstí vystoupí kapela Mechaniq, v 18.30 Chorus.

V sobotu od 15 hodin bude připravena na náměstí herna pro děti, v 17 hodin vystoupí kapela Niemandi a v 18 hodin se ve velkém krytém stanu, takzvané Vánoční stodole, uskuteční „stodolotéka“.

Během druhé adventní neděle se od 15 hodin koná dílnička se zdobením baněk a na pódiu vystoupí v 15.30 sbor Add Gospel a v 17 hodin zpěvák Petr Bende s kapelou.

Vánoční trhy ve Zlíně se v letošním roce ponesou v duchu valašských Vánoc

Od pátku se také výrazněji rozšiřují zlínské vánoční trhy, dřevěné stánky s občerstvením doplnilo přes padesát prodejních stánků s vánočním zbožím a řemeslnými výrobky. Lidé tak mohou vybírat originální dekorace, ručně vyráběné dárky i tradiční vánoční produkty, které dodají svátkům osobní kouzlo.

Útulkové Vánoce

Ve zlínském útulku pro opuštěná zvířata v místní části Vršava každoročně studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati pořádají akci Vánoce v útulku, jejímž cílem je podpora jeho činnosti i zdejších zvířat. Návštěvníci se mohou v sobotu od 14 hodin těšit na kreativní dílničky, hudební vystoupení, občerstvení i překvapení pro děti v podobě návštěvy Mikuláše, čerta a anděla.

Mikulášský rej na náměstí

Mikulášská družina v pátek zavítá také na Masarykovovo náměstí v Uherském Hradišti. Mikulášský rej zahájí v 15 hodin herec David Vacke, k vidění budou andělé na chůdách i vánoční pohádka Poppy a Adélka. Samotný Mikuláš dorazí v 17 hodin.

V sobotu je od 10 hodin v plánu čertovská show pro děti s Pájou Chabičovským, od 14 hodin vystoupí cimbálové muziky a dětský soubor Hradišťánek a od 16 hodin kapela R.I.S.K. Nedělní odpoledne bude patřit souborům Omladinka, Včelaran a country kapele Kalíšek.

Vánoční trhy v Uherském Hradišti nabídnou 150 stánků, jsou největší v kraji

Brodem projede Mikuláš s družinou na koních

Tradiční Mikulášská objížďka Uherským Brodem je naplánovaná na sobotní odpoledne. Kino Máj promítne v 15 hodin pohádku Websterovi, v 16.30 Mikuláš se svou družinou u kina na náměstí 1. Máje dohlédne na rozsvícení vánočního stromu a pak vyrazí na voze taženém koňmi do ulic města. Následující hudební program pro děti na Masarykově náměstí v centru města zajistí DJ Renny a v 17.45 tam dorazí i i mikulášská družina. Program vyvrcholí koncertem Queenways v 19 hodin.

Předvánoční čas ve skanzenu

Expozice rožnovského Valašského muzea v přírodě ožijí v pátek Mikulášským podvečerem, od 14 do 18 hodin zde zavládne předvánoční atmosféra, zpěv koled a vůně mikulášského pečiva, perníčků a bylinkového čaje. Ve Valašské dědině potkáte Mikuláše s jeho družinou a bíle oděnou Mikulášovu Matičku. Každou celou hodinu bude ohlašovat ponocný. V oživených valašských chalupách uvidíte hospodyňky zaneprázdněné přípravami na Vánoce.

Sobotní program skanzenu nabídne předvánoční koncert v Janíkově stodole. V pořadu Večer při svíčkách vystoupí od 17 hodin hudební skupiny, jejichž tvorba je inspirována hudbou lidovou.

Čerti i lidová řemesla. Adventní tradice ožijí v Rožnově a Valašských Kloboukách

Adventní kouzlení na zámku

Muzeum regionu Valašsko chystá na druhou adventní neděli od 10 hodin Zámecké adventní kouzlení ve vsetínském zámku. Akce ukáže lidové zvyky, řemesla, ve folklorním pásmu se představí Valašský soubor písní a tanců Rusava. Poprvé bude k vidění výstava tradičních lidových masek z Valašska a Rumunska.

V zámeckých chodbách se návštěvníci setkají s tajemnými adventními postavami Luckami. Pro děti chystají pátrací hru po zámku a adventní dílny. Letošní novinkou bude dílna s výrobou vánočních svíček. K dispozici budou všechny návštěvnické prostory zámku, včetně vyhlídky na věži a Templářského sklípku.

V Meziříčí rozsvítí vánoční strom

Ve Valašském Meziříčí začíná adventní program v pátek Mikulášským jarmarkem a rozsvícením vánočního stromu. V 16.30 se na pódiu představí Michal Hrůza s kapelou a o hodinu později se slavnostně rozsvítí vánoční strom. V sobotu v 15 hodin vystoupí skupina Ta Hakuna a v 17 hodin zpěvačka Leona Machálková. V neděli od 15.30 zahraje AC/DC Tribute Band.

Mlátičky i kočáry. V Rymicích se pyšní opravenou starodávnou konírnou

Andělský mejdan na výstavišti

V pátek a sobotu od 9 do 17 hodin ožije vánoční pohodou kroměřížské výstaviště. Na programu jsou hudební vystoupení, bublinář, ale také vystoupení dětí a tvořivé dílničky na zdobení baněk a výrobu originálních dekorací. V sobotu v 19 hodin na výstavišti vypukne Andělský mejdan s koncertem kapely Křídla a speciálními mikulášskými drinky.

Vánoční atmosféra v rymických chaloupkách

Vánoční jarmark chystá v neděli od 10 do 16 hodin hanácké Muzeum v přírodě v Rymicích. Návštěvníky čeká slavnostně vyzdobený hospodářský dvůr s prodejem vánočního zboží, prohlídka chaloupek v místní části Hejnice a letos poprvé i na návsi v domě č. p. 14 a v kovárně.

