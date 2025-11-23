Vánoční trhy v Uherském Hradišti nebídnou 150 stánků, jsou největší v kraji

Pavel Stojar
  9:02
Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v nedalekém Uherském Hradišti. Ve dnech vrcholícího adventu hlavní Masarykovo náměstí zaplní na 150 stánků s občerstvením, vánočním zbožím či tradičními rukodělnými výrobky.
Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v...

Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v nedalekém Uherském Hradišti. Ve dnech vrcholícího adventu hlavní Masarykovo náměstí zaplní na 150 stánků s občerstvením, vánočním zbožím či tradičními rukodělnými výrobky. | foto: Město Uherské Hradiště

Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v...
Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v...
Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v...
Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v...
15 fotografií

Právě důrazem na slovácké tradice a mimořádným zastoupením lidových řemeslníků jsou uherskohradišťské trhy výjimečné. Obvykle je tu nejvíce keramiky, bývají to až tři desítky hrnčířů.

Chybět samozřejmě nemohou ani výrobky ze dřeva, šustí, proutí či kůže. Obdivovat můžete práci řezbářů, dráteníků, malířů, perníkářů, košíkářů, ochutnat delikatesy od cukrářů, řezníků nebo sýrařů.

Sváteční atmosféru na Masarykově náměstí podpoří pestrý hudební program. Na rozdíl od Zlína tady nesázejí na zvučná jména populární scény, ale na místní hudebníky. Zazní koledy, vystoupí folklorní soubory, hudební kapely i dětské a studentské sbory.

Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v nedalekém Uherském Hradišti. Ve dnech vrcholícího adventu hlavní Masarykovo náměstí zaplní na 150 stánků s občerstvením, vánočním zbožím či tradičními rukodělnými výrobky.
Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v nedalekém Uherském Hradišti. Ve dnech vrcholícího adventu hlavní Masarykovo náměstí zaplní na 150 stánků s občerstvením, vánočním zbožím či tradičními rukodělnými výrobky.
Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v nedalekém Uherském Hradišti. Ve dnech vrcholícího adventu hlavní Masarykovo náměstí zaplní na 150 stánků s občerstvením, vánočním zbožím či tradičními rukodělnými výrobky.
Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v nedalekém Uherském Hradišti. Ve dnech vrcholícího adventu hlavní Masarykovo náměstí zaplní na 150 stánků s občerstvením, vánočním zbožím či tradičními rukodělnými výrobky.
15 fotografií

Kdy jsou vánoční trhy v Uherském Hradišti

  • 28. listopadu 2025 až 6. ledna 2026 na Masarykově náměstí.
  • Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhne v pátek 28. listopadu v 17 hodin. Zhruba desetimetrový smrk pochází ze sídliště Východ. Na původním místě strom zasahoval do inženýrských sítí a narušoval okolní chodníky, proto se stal vhodným kandidátem na vánoční strom. Zdobit náměstí bude až do středy 7. ledna.
  • Otevírací doba Malého jarmarku, tedy dřevěných stánků převážně s občerstvením, je od 10 do 22 hodin. Velký jarmark s dárkovým zbožím bude otevřen od 9 do 18 hodin.
  • Umělé kluziště vedle sportovní haly se otevře 28. listopadu a zůstane v provozu až do konce března 2026, bruslit se zde bude od 10 do 18 hodin s výjimkou 24., 25. prosince a 1. ledna.

Program vánočních trhů v Uherském Hradišti

  • při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu 28. listopadu čeká návštěvníky spousta zábavy. Těšit se můžete na koncert Michala Horáka s kapelou. Objev roku v anketě Zlatý slavík 2021 zahájí své vystoupení v 16:15. Po rozsvícení stromu na náměstí následuje videomapping, chybět nebude ani projekce vánočních dětských kreseb. Videomapping pak bude spuštěn ještě o několik minut později v repríze. Poté se na pódium ještě jednou vrátí Michal Horák s kapelou.
  • Malý jarmark v dřevěných stáncích bude na Masarykově náměstí otevřen po celý advent i po Vánocích, začne souběžně s rozsvícením stromu v pátek 28. listopadu a potrvá až do úterý 6. ledna 2026.
  • Velký jarmark v lidovém duchu, který každý rok zaplní celé Masarykovo náměstí, odstartuje v sobotu 13. prosince a skončí v pondělí 22. prosince. Nabídne bohatý výběr nejen vánočních dobrot, ale i originálních dárků. Lidé mohou navštívit na 150 stánků s občerstvením, vánočním zbožím či tradičními rukodělnými výrobky. Největší zastoupení na trzích mívá obvykle keramika, bývají to až tři desítky hrnčířů. Chybět samozřejmě nemohou ani výrobky ze dřeva, šustí, proutí či kůže. Obdivovat můžete práci řezbářů, dráteníků, malířů, perníkářů, košíkářů, ochutnat můžete delikatesy od řezníků a sýrařů.
  • Jarmark doplní bohatý kulturní program. Těšit se můžete na koledy, folklor, pop, rock, folk, jazz, country i bluegrass, vystoupení dětských i dospělých souborů a sborů, dětí z mateřských, základních a uměleckých škol. A když se zrovna nebude hrát naživo, atmosféru navodí reprodukované vánoční melodie a koledy. Podrobný program najdete na webu Klubu kultury Uherské Hradiště, ale také v tištěné brožuře Čas Vánoc 2025.
  • Adventní čas patří hlavně dětem. V pátek 5. prosince za nimi na Masarykovo náměstí tradičně dorazí svatý Mikuláš, andělé a čerti. Mikulášský rej začne už v 15 hodin zábavným programem s Davidem Vacke a v 17 hodin přijde dlouho očekávaný Mikuláš.
  • Oblíbená Ježíškova dílna v Klubu kultury bude otevřena v neděli 7. a v pondělí 8. prosince. Děti si zde budou moci vlastnoručně vyrobit vánoční dárky.
  • Chybět nebude ani Ježíškova nebeská kancelář na náměstí, kde malí pisatelé Ježíškovi mohou psát svá přání na nekonečný dopisní papír.
  • K Vánocům patří nejen radost, ale i solidarita. Vánoční sbírka začíná v pátek 28. listopadu a potrvá do pondělí 29. prosince. U betlému pod vánočním stromem bude pokladnička, do které mohou lidé přispět na dobrou věc. Výtěžek poputuje do Dětského domova Uherské Hradiště.
  • Kdo má rád pohyb, může opět zavítat na umělé kluziště vedle sportovní haly. Otevře se v pátek 28. listopadu a zůstane v provozu až do konce března 2026. Vstup je zdarma, stačí si přinést vlastní brusle.

Vánoční trhy ve Zlíně se v letošním roce ponesou v duchu valašských Vánoc

Novinky vánočních trhů v Uherském Hradišti

  • Novinkou na velkém vánočním jarmarku bude dětský kolotoč, který doplní atmosféru na Masarykově náměstí.
  • Chystá se speciální úprava barokní kašny na Masarykově náměstí, kterou bude obepínat velký adventní věnec. Je to nejen vánoční symbol, ale i praktické řešení pro ochranu památky před znečištěním.
  • Kdo si rád uchovává vzpomínky na sváteční chvíle, jistě ocení nový 3D fotopoint, který bude instalován na Mariánském náměstí.
  • Novinkou je výzdoba Jezuitské zahrady a chodníku u Základní školy UNESCO, který se promění v příjemnou „adventní stezku“.

Kde zaparkovat a jak se na trhy dostat

  • Ideální je nechat auto na jednom ze dvou záchytných parkovišť na okraji historického centra u vlakového nádraží, chůze odtud na náměstí zabere jen 5 až 10 minut. Platí se 20 korun za celý den, o víkendu zdarma.
  • Zaparkovat lze i ještě o něco blíž trhům na Palackého náměstí. Je zde však méně míst a dražší parkovné. Na trzích jste pěšky za 5 minut.
    • Další dvě placená parkoviště s podobnou kapacitou jsou na Velehradské třídě naproti autobusového nádraží a Slováckého divadla. Na náměstí dojdete do 10 minut.
  • Směrem na Jarošov na Sokolovské ulici je placené parkoviště u kina Hvězda. Hned přes ulici v areálu bývalých kasáren jsou velká neplacená parkoviště na Zeleném a Studentském náměstí. Chůze odsud do centra zabere 15 až 20 minut.
  • Nejlepší variantou je přijet veřejnou dopravou, abyste si mohli vychutnat svařák nebo punč. Vlakové i autobusové nádraží jsou pouhých 5 minut chůze od konání trhů. Vlakem můžete přijet také do sousedního Starého Města a odtud vás linka městské dopravy číslo 300 zaveze rovnou do centra Uherského Hradiště.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Jako detektivka. Historik objevil stopu umělce z Krásna až v Moravské Třebové

Dům, na jehož výzdobě se podílel krásenský rodák, si v Moravské Třebové nechal...

Až v Moravské Třebové objevil amatérský historik a spisovatel Luděk Jaša z Františkových Lázní stopu práce krásenského umělce Willyho Russe. Tvůrce známých egerlandských kamen zde v rané fázi své...

23. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Na dálnici u Otrokovic hořel plně naložený kamion, dálnice byla zavřená

Požár kamionu u Otrokovic zablokoval dálnici D55. (22. listopad 2025)

Během jízdy začal v sobotu hořet kamion na dálnici D55 nedaleko u Otrokovic. Dálnice ve směru z Hulína na Otrokovice proto byla téměř celý den uzavřená. Hlášení o požáru kamionu přijalo krajské...

23. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Sběratel otevřel v Brodě jedinečné Muzeum hotovosti, mince v něm počítá na tuny

Petr Šimek má nejraději hotovost afrických zemí. Bankovky jsou obvykle barevné,...

Tři desetiletí Petr Šimek sbírá mince a bankovky z celého světa. Má jich už tolik, že domů se jen těžko vešly. A tak vznikl nápad, který široko daleko nemá obdoby. Sběratel vytvořil v Havlíčkově...

23. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Při výsadbě stromů je smrků jen pětina, po kalamitě se lesy vracejí do normálu

Dobrovolníci vysazovali břízy na holinách v okolí Města Albrechtice v podhůří...

V lesích v Moravskoslezském kraji končí letošní výsadba stromů. Byla nižší než v předchozích letech, protože už se podařilo zalesnit kalamitní plochy po kůrovci. Dřevokazný brouk se v posledních...

23. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na východě Čech leží na silnicích sníh, jsou s opatrností sjízdné

ilustrační snímek

Na několika místech na východě Čech leží na silnicích sníh. Někde je po solení rozbředlý, jinde tvoří i uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností...

23. listopadu 2025  7:43,  aktualizováno  7:43

Vánoční trhy v Uherském Hradišti nebídnou 150 stánků, jsou největší v kraji

Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v...

Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v nedalekém Uherském Hradišti. Ve dnech vrcholícího adventu hlavní Masarykovo náměstí zaplní na 150 stánků s...

23. listopadu 2025  9:02

Liberec chce koupit za 10 milionů nevyužívaný dům pro náhradní ubytování

ilustrační snímek

Liberec se chystá koupit v dolním centru nevyužívaný bytový dům za deset milionů korun. Je v ulici Lazebnický vrch, což je ulička v prudkém kopci mezi Pražskou...

23. listopadu 2025  7:15,  aktualizováno  7:15

Letenky mám i rok předem. Last minute nákup je mýtus, říká lowcost cestovatel

Jiří Petrák na Islandu

Procestoval 52 států, spal v poušti s trochou vody po boku, v horách balancoval nad roklemi a setkal se i s ozbrojenci. Jiří Petrák z Lovosic je lowcostový cestovatel – ten, kdo se vydává po světě...

23. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Fotbalisté mají smělý plán na dostavbu stadionu, chtějí zdvojnásobit kapacitu

FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který...

Pokud se bude dařit, chce vedení FK Pardubice dostavět Stadion Arnošta Košťála. Jeho kapacita by byla zhruba devět tisíc diváků. Pardubická radnice s plánem problém nemá.

23. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Kruhák v Sukově ulici čeká modernizace. Ve hře je, že bude řízený semafory

Přestavěná kruhová křižovatka v Plzni na Borských polích funguje měsíc. Někteří...

Za šest let by v borské části Klatovské ulice v Plzni mohly začít práce na jejím zlidštění a zpětné přeměně na městský bulvár. Hodně aut z této dopravní tepny by měla odvést nová souběžná silnice,...

23. listopadu 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kdo dostane 80 procent příjmu?

ilustrační snímek

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

23. listopadu 2025  8:30

Liberecký kraj počítá pro příští rok s rozpočtem 16,035 mld. Kč,o tři pct vyšším

ilustrační snímek

Liberecký kraj počítá pro příští rok s rozpočtem bezmála 16,035 miliardy korun, zhruba o tři procenta vyšším, než byl ten letošní. Víc peněz dostanou...

23. listopadu 2025  6:45,  aktualizováno  6:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.