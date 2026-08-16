Oznámení o havárii přijali policisté okolo půl čtvrté. Podle dosavadních informací je účastníků nehody i zraněných hned několik. „Na místě havarovala čtyři osobní vozidla,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí krajských policistů Radomír Šiška a předestřel, že šetření nehody může být kvůli tomuto počtu komplikovanější.
K události vyjížděli také hasiči ze stanice Otrokovice a z centrálních stanic Zlín a Kroměříž. Podle nich se jedná o nehodu na železničním nadjezdu u Otrokovic ve směru na Tlumačov. „Silnice je z důvodu nehody v těchto místech zcela uzavřena,“ informoval mluvčí hasičů David Martinec, podle kterého se na místě srazila čtyři osobních vozidla a páté zřejmě poškodily úlomky.
„Dvě osoby zůstaly ve vozidlech zaklíněny. Jednu osobu museli hasiči vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení, druhou osobu se podařilo hasičům vyprostit vlastními silami. Na místě nehody bylo šest zraněných osob,“ upřesnil mluvčí hasičů a dodal, že při ošetřování a transportu zraněných hasiči asistovali posádkám záchranné služby.
Hasiči museli také zasypat větší množství uniklých provozních kapalin. „Dále odpojili autobaterie a provedli protipožární opatření. V současné době probíhá vyšetřování nehody,“ uvedl Martinec.
Uzavřenou silnici lze objíždět po souběžné dálnici D55, případně po krajské silnici přes Kvasice na Kroměřížsku.