Ve Hvozdné na Zlínsku hořel rodinný dům, škoda je asi tři miliony korun

Ve Hvozdné na Zlínsku hořel dnes ráno rodinný dům. Jeho zraněný majitel skončil v péči záchranné služby. Škoda je předběžně vyčíslena na tři miliony korun. Příčinu vzniku rozsáhlého požáru zjišťuje vyšetřovatel hasičů, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Oznámení o požáru menšího rodinného domu přijali hasiči před 05:00. "Už při jejich příjezdu byl celý dům v plamenech a požár se naplno rozvinul," uvedla mluvčí.
Muž, který v domě bydlel, se při snaze zachránit majetek zranil. "První pomoc mu poskytli hasiči, kteří jej následně předali do péče zdravotnické záchranné služby. Podařilo se také zachránit domácí zvířata, která se v domě nacházela," uvedla Javoříková.
Přibližně po hodině a půl dostali hasiči oheň pod kontrolu, požár se tedy dál nešířil. "Po lokalizaci požáru se hasiči zaměřili na důkladné dohašení všech skrytých ohnisek. Postupně rozebírali části podbití i střešní konstrukce, kontrolovali zasažené prostory termokamerou a odhalovali místa, kde se oheň mohl stále ukrývat," doplnila mluvčí.
V souvislosti s požárem vyhlásili hasiči druhý stupeň požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.
Rozsáhlý požár zničil rodinný dům na Zlínsku také ve čtvrtek dopoledne v Tečovicích. Nikdo při něm neutrpěl zranění. Způsobenou škodu hasiči v tomto případě předběžně odhadli na pět milionů korun.