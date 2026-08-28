Ve sbírce obuvi zlínského muzea přibyla obuv automobilového závodníka Östberga

Sbírka obuvi, kterou spravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se rozrostla o pár sportovní obuvi vyrobené k ocenění norského automobilového závodníka Madse Östberga. Při loňském ročníku Barum Czech Rally Zlín měl absolvovat 300. start v kariéře, sdělila dnes ČTK zástupkyně muzea Silvie Lečíková. Účast na zlínské rally ale Östberg zrušil, dárek proto převzal až na Chorvatské rally. Boty byly vyrobeny v roce 2025 před zlínskou rally.
"S touto myšlenkou přišel WRC promoter FIA Mistrovství Evropy v rally. Přál si pro jubilejní start norského jezdce na Barumce připravit dárek se silným vztahem ke Zlínu," uvedl ředitel Barum Czech Rally Zlín Jan Regner. "Volba padla na boty z prostého důvodu, neboť obuvnická výroba je s historií Zlína neodmyslitelně spjata," dodal.
Zvoleny byly značky sportovní obuvi Botas a Belleder a jejich výrobci, firmy Vasky trade a AGD PRINT. Östberg dárek převzal na Chorvatské rally. Norský závodník v botách absolvoval i slavnostní galavečer při vyhlašování výsledků FIA Mistrovství Evropy.
Boty byly vyrobeny ve dvou vyhotoveních, jedny si závodník nechal, druhé putovaly od pořadatele Barum Czech Rally Zlín k primátorovi Zlína, hejtmanovi Zlínského kraje a jednateli společnosti Continental Barum. Letos v srpnu byly boty s Östbergovým podpisem při Barum Czech Rally Zlín předány do sbírek zlínského muzea a jsou vystavené v expozici Princip Baťa: dnes fantazie, zítra skutečnost.
"Díky takové podpoře jsme mohli navázat na zajímavou řadu sportovní obuvi v naší sbírce. Máme v ní zdokumentovánu celou řadu zajímavých modelů od baťovských plimsolek a trampek přes bruslařské i lyžařské boty až k obuvi pro basketbalisty Shaquilla O'Neala a Sizoněnka nebo souboru obutí pro české olympioniky z roku 1992 a 1994, které vyrobil Svit Gottwaldov. Obuv s Östbergovým podpisem je tak krásným pokračováním této řady," uvedl historik Michal Hainrich.
Sbírka obuvi vznikla ve Zlíně díky firmě Baťa, když její obchodní zástupci přiváželi ze služebních cest exotickou obuv nezvyklých tvarů a materiálů jako ukázky obouvání celého světa. Přibyla k ní například kolekce replik obutí českých historických osobností, vyrobených firmou, i modely, které firma běžně nabízela za první republiky. Po druhé světové válce přešla sbírka pod zlínské muzeum, je v ní přes 3000 položek.