Hnutí Zlín 21, které skončilo v komunálních volbách ve Zlíně třetí, ukončilo dosavadní jednání o možném základu koalice s vítězným hnutím ANO a s ODS. Trojblok se začal rýsovat hned večer po volbách, pravděpodobně měl vytvořit základ nové koalice ve Zlíně. Měl by však těsnou většinu 22 hlasů v zastupitelstvu s 41 členy, a proto chtěl do koalice přizvat další subjekt či subjekty. Post primátora si nárokoval dosavadní primátor Jiří Korec (ANO). Hnutí Zlín 21 však jednání ukončilo. ČTK to dnes večer sdělila mluvčí hnutí Kateřina Martykánová.
"Jako jedna ze stran, která v těchto volbách posílila na osm mandátů, cítíme silný závazek vůči voličům. Jsme přesvědčeni, že Čestmír Vančura (lídr Zlín 21) je nejlepším kandidátem na primátora. Do všech jednání jsme vstupovali s požadavkem na změnu vedení města. Protože dosavadní jednání k této změně nevedla, rozhodli jsme se je ukončit. Budeme jednat se všemi subjekty, které chtějí změnu stejně jako my," uvedla mluvčí. Hnutí chce v jednáních pokračovat ve středu.
Část příznivců a voličů Zlín 21 hnutí po volbách na sociálních sítích vyčítala, že chce vytvořit koalici s ANO. Zlín 21 bylo v končícím volebním období v opozici. Lidé hnutí nabádali k tomu, aby se spojilo spíše s hnutím STAN, které bylo ve volbách druhé a bylo předtím také v opozici. STAN po volbách vyzval demokratické strany ve Zlíně k vytvoření koalice bez ANO.
Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se dvěma zastupiteli.
V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici bylo hnutí Zlín 21, STAN a SPD.