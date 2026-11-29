Ve Zlínském kraji začala lyžařská sezona. Vleky se dnes dopoledne rozjely v zimním středisku ve Stupavě na Uherskohradišťsku. V provozu jsou tam dva a spolu s nimi i dětský pás. Zájemci zatím mohou lyžovat na hlavní sjezdovce. V průměru na ní leží 30 až 40 centimetrů sněhu, řekl ČTK provozovatel areálu Lubomír Orel. Další střediska v kraji se na zahájení sezony připravují.
Díky mrazivým nocím v uplynulých dnech bylo možné v areálu ve Stupavě spustit sněžná děla. V tomto týdnu navíc připadl i přírodní sníh. "Podmínky jsou výborné, skvělé. Svítí sluníčko, sněhu je hodně, je tu i čerstvý sníh. Lyžaři přišli, nějaká stovka jich tu je určitě," uvedl před polednem Orel.
Areál podle něj bude v provozu denně. Zároveň v něm pokračuje umělé zasněžování, aby středisko mohlo v dalších dnech postupně otevřít další sjezdovky. Skipasy ve Stupavě ve srovnání s předchozí sezonou mírně podražily. "Na časovém jízdném šly o deset korun nahoru, u bodového myslím o 20 korun nahoru," doplnil Orel.
Středisko zahajuje novou lyžařskou sezonu v regionu mezi prvními dlouhodobě. Loni se v něm začalo lyžovat 26. listopadu. V provozu zůstalo až do 4. dubna letošního roku.
V sousedním Olomouckém kraji má zatím otevřeno pouze lyžařský areál v Branné na Šumpersku. Sezonu zahájil v pátek. V provozu je tam lanová dráha a jedna sjezdovka, na které je od 40 do 100 centimetrů sněhu. Další sjezdovku ve středisku zasněžují. O víkendu v něm lyžovaly stovky lidí. "Zájem lyžařů je takový jako vždycky na začátku sezony, takže velký," řekl dnes ČTK zástupce střediska Rostislav Procházka.
Od pondělí do středy zůstane areál mimo provoz, poté už by měl mít otevřeno každý den. "Od čtvrtka už jsou tu lyžařské kurzy, takže pak už pojedeme i v týdnu, najedeme na ten stálý zimní provoz," doplnil Procházka. Skipasy podle něj meziročně kvůli růstu cen energií, pohonných hmot a dalších nákladů zdražily. Například celodenní skipas stál v Branné v minulé sezoně 650 korun, nyní je o stokorunu dražší.