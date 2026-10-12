Ve Valašském Meziříčí a sousední Zašové bude festival tance Tanecvalmez

Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku a sousední Zašové bude na konci týdne festival tance Tanecvalmez. Uskuteční se 19. rokem, a to 16. a 17. října. Festival letos přivítá přibližně 270 studentů tance z pěti krajů, sdělila dnes ČTK zástupkyně pořadatelů Kamila Stolářová.
"Vedle vzdělávacího programu a workshopů s profesionálními tanečníky nabídne dvě hlavní představení, Cartes Blanches francouzské Compagnie Käfig choreografa Mourada Merzoukiho a Smoke & Mirrors pražského souboru 420PEOPLE," uvedla Stolářová.
Představení Cartes Blanches vzniklo k dvacátému výročí souboru a Merzouki v něm na jeviště přivedl šest tanečníků, kteří skutečně tvořili jeho historii. "Místo velkolepé retrospektivy je ale posadil do obýváku. Mezi pohovkou, křesly, koberci a lustry se potkávají jako staří přátelé a nechávají svoje těla vzpomínat za ně. Cartes Blanches tak vypráví dvacet let historie Käfigu prostřednictvím lidí, kteří ji odtančili," uvedla Stolářová.
V sobotu vystoupí český soubor 420PEOPLE s inscenací Smoke and Mirrors choreografů Václava Kuneše a Francescy Amante. "Tanečnici Francescu Amante na scéně doprovází flamencový kytarista Filip Zubák, jehož živá hudba je rovnocennou součástí představení. Společně se pohybují mezi skleněnými objekty inspirovanými tvorbou výtvarnice Vladimíry Klumparové, mizí a znovu se objevují a rozehrávají svět, ve kterém si divák nemůže být úplně jistý, co je skutečné a co jen dojem," uvedla Stolářová.
Festival nabídne workshopy pro žáky a studenty, které povedou profesionální tanečníci a lektoři různých stylů. "Mladí tanečníci tak současný tanec nezažijí jen z hlediště, ale mohou si různé přístupy sami vyzkoušet a pracovat přímo s lidmi z profesionální taneční scény," uvedla Stolářová. Nebude chybět řízená diskuse i Young Artist, který dá prostor mladým začínajícím choreografům představit svou tvorbu. Propojení profesionální taneční scény s mladými tanečníky je jedním z hlavních důvodů, proč Tanecvalmez vznikl. Festival pořádá Základní umělecká škola B-Art ze Zašové.