Ve Valašském Meziříčí bude festival světelného umění Světlo Valmez

Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku bude v pátek festival světelného umění Světlo Valmez. Nabídne 32 zastavení v ulicích, galeriích, historických objektech i podél řeky Bečvy. Současné světelné a audiovizuální umění doplní hudební program s Pam Rabbit, Rytmusem a dalšími účinkujícími, velkoformátový videomapping na zámku Žerotínů, interaktivní projekce a další doprovodný program, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Jakub Mikuš.
Festival propojí světlo, zvuk, pohyb, architekturu a nové technologie. "Festival Světlo Valmez je každoročním vyvrcholením zářijových Dnů města. Letošní osmý ročník opět nabídne neopakovatelný zážitek v centru Valašského Meziříčí se špičkovými mezinárodními umělci a hudebníky," uvedla místostarostka Yvona Wojaczková (ANO). Festival přilákal v minulých ročnících do města tisíce návštěvníků.
Na prvním nádvoří zámku Žerotínů bude velkoformátový videomapping. Projekce se budou od 20:00 do půlnoci opakovat každou půlhodinu. Instalace a objekty v ulicích připravili umělci z různých zemí. Připraven je i hudební program na náměstí, na parkovišti v Poláškově ulici bude trh s autorskou módou, designovými šperky či keramikou. Vstup na festival je zdarma.