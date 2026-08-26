Ve Valašském Meziříčí v pátek začnou Dny města,nabídnou i festival Světlo Valmez

Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku v pátek začnou Dny města. Nabídnou asi dvě desítky kulturních, sportovních a dalších společenských akcí, nebo i multižánrový festival Světlo Valmez. ČTK to dnes sdělil mluvčí radnice Jakub Mikuš.
"Stejně jako v uplynulých letech je i letos hlavním cílem Dnů města propojit skvělé akce, které se u nás po prázdninách pravidelně konají. Tentokrát celý program zahájí oslava 650 let od první písemné zmínky o naší místní části Podlesí, kterou bude o týden později následovat se stejným kulatým výročím také Hrachovec," uvedla místostarostka Yvona Wojaczková (ANO).
Na programu jsou i akce Sportuj!, Medový den, Zažít Valmez jinak, Valmez Run či Podzimní varhany. "Nově jsme nejen pro nejmenší spolu s chovateli připravili Výstavu drobného zvířectva v zámeckém parku," uvedla místostarostka. Nebude chybět Miro Žbirka Symphonic Night, koncert Ondřeje Brzobohatého s Matoušem Kobylkou nebo výstava Ve službě zákona: Od četnictva k Policii České republiky.
"Největším lákadlem Dnů města je však bezesporu mezinárodně oceňovaný multižánrový festival Světlo Valmez. Letos se mohou návštěvníci těšit na více než tři desítky instalací od předních českých i zahraničních umělců nebo oblíbený videomapping na zámek Žerotínů. Hlavní stage na náměstí nabídne koncerty Pam Rabbit, Rytmuse a dalších," uvedla Wojaczková. Akce bude 18. září.
Dny města zakončí otevření Meziříčské náplavky ve středu 30. září a Dny architektury v pátek 2. října.