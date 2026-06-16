Ve Valašském Meziříčí začne ve středu 44. ročník festivalu Valašský špalíček

Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku začne ve středu 44. ročník folk blues beat festivalu Valašský špalíček. Vystoupí na něm irský písničkář Glen Hansard či Robert Křesťan s Trapery. Festival zahájí ve středu koncert Jiřího Pavlici, Hradišťanu & Hany a Petra Ulrychových se skupinou Javory Beat v Amfiteátru. Hlavní festivalový program bude od čtvrtka do soboty na čtyřech scénách v areálu zámku Žerotínů, sdělil dnes ČTK Ondřej Smolka z pořadatelského Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí.
Hansard, který s valašskomeziříčskou rodačkou Markétou Irglovou získal Oscara za píseň Falling Slowly z filmu Once, hrál ve Valašském Meziříčí před 25 lety s kapelou The Frames. "Valašský špalíček 2001 byl tím místem, kde se Glen Hansard poprvé setkal s Markétou Irglovou. Právě tady, při vystoupení The Frames, spolu také poprvé na veřejnosti zpívali. Dnes se Glen do Valmezu vrací jako světová hvězda, respektovaný autor a oscarový umělec. Je krásné sledovat, jak se po letech uzavírají kruhy určitých příběhů. A právě taková setkání a návraty patří k věcem, které dávají Valašskému špalíčku zvláštní rozměr," uvedl dramaturg festivalu Karel Prokeš.
V programovém panelu Energie československého folku vystoupí Robert Křesťan. "Zpěvák, současnému publiku známý především jako frontman Druhé trávy, tentokrát přivede na scénu skupinu Trapeři, v níž hrál a zpíval už v 70. letech. Projekt zčásti oživuje dávný repertoár legendární brněnské kapely s osobitou poetikou Křesťanových textů a současně navazuje na nové studiové album Traperů Když se stmívá," uvedl Smolka. Ve folkovém panelu vystoupí také Dagmar Voňková, Jiří Dědeček, festival připomene i osmdesátiny Vladimíra Merty, zahraje i Trojka Zuzany Homolové.
Programový panel Magie elektrické kytary dramaturgové věnují vzpomínce na Radima Hladíka, který na festivalu naposled hrál před deseti lety. Na programu jsou koncerty Fera Grigláka, Apostolise Anthimose a Michala Pavlíčka. Poprvé se také představí italský bluesový kytarista Andrea de Luca či britská rocková kapela Hooson Maguire. "Naše snaha, netajená ambice, objevit českému posluchači vždy něco nového, je pro Valašský špalíček typická. Návštěvníky festivalu zpravidla přitáhne jméno slavného muzikanta, ale mnozí nakonec odcházejí se vzpomínkou na interpreta, o kterém předtím nikdy neslyšeli," uvedl dramaturg.
Valašský špalíček nabídne hudbu různých žánrů, například Prague Super Quartet s Jiřím Stivínem, Emilem Viklickým, Františkem Uhlířem a Jiřím Stivínem mladším. "Senzací nashvillské hudební scény a hvězdou festivalu je letos bezesporu americká zpěvačka, autorka skvělých písní a kytaristka Jax Hollow. Polské eso v rukávu evropského rocku, art-rocku i jazz-rocku je kapela SBB, která zde připomene 55 let své existence na hudební scéně. Významnou součástí festivalu zůstává také programový panel Twój Blues / Antologia polskiego bluesa, dlouhodobě představující výrazné osobnosti silné polské bluesové scény," uvedl Smolka.