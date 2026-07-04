Stále větší zájem mají vězni o duchovní službu, kterou jim za zdmi všech tuzemských věznic poskytuje šest desítek kaplanů a dvě stovky dobrovolníků z různých křesťanských církví. Duchovní služba pomáhá odsouzeným vyrovnat se se složitou životní situací i s přípravou na návrat do společnosti. Zároveň je přínosná pro zaměstnance vězeňských zařízení, kteří značnou část svého profesního života tráví v přísně střežených prostorách. ČTK to dnes ve Velehradě na Uherskohradišťsku řekl hlavní kaplan českých věznic Pavel Zvolánek.
Vězeňská duchovní služba působí v českých věznicích téměř 30 let. Určena je nejen obviněným, odsouzeným a chovancům, ale také příslušníkům a zaměstnancům vězeňské služby a jejich blízkým. "Ze strany odsouzených je (o duchovní službu) stále větší zájem. Samozřejmě vždy záleží na osobnosti toho člověka (kaplana), který je zaujme a který jim ukáže na ty duchovní hodnoty," uvedl Zvolánek,
V každé z více než tří desítek věznic nyní funguje kaple. O službu duchovních mají podle zkušeností kaplanů zájem hlavně vězni odsouzení k dlouholetým trestům. "Pracoval jsem deset let jako kaplan ve Valdicích, což je nejtěžší a nejpřísněji střežená věznice. Věnoval jsem se odsouzeným, kteří mají v průměru 15 let trestu a hodně doživotně odsouzeným. A ta práce s těmi dlouhými tresty je lepší než s těmi krátkými tresty," dodal Zvolánek.
Vězni s dlouholetými tresty mají podle Zvolánka větší motivaci duchovní službu pravidelně vyhledávat a berou ji vážněji, jelikož se potřebují smířit se svojí životní perspektivou a vypořádat se s pocitem viny. "Naopak lidé odsouzení ke krátkým trestům vědí, že za dva či za tři roky je z vězení pustí. A tak to (duchovní službu) chápou jako jakési zpestření," podotkl
Ve věznicích působí kaplani a dobrovolníci z celkem 13 církví, což je podle Zvolánka světový unikát. Díky tomu se za zdmi tuzemských věznic stírají odlišnosti v náboženském vyznání. Kaplani duchovní službu poskytují i zaměstnancům věznic. "Jsou to lidé, kteří tráví významný čas své pracovní činnosti ve vězení. A byť oni na rozdíl od odsouzených a obviněných mají v rukou onen klíč, i na ně toto prostředí působí a ovlivňuje je," řekl Zvolánek.
Zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Vězeňské služby ČR dnes ve Velehradě podepsali novou dohodu o duchovní službě ve věznicích. Dokument, který nahrazuje dosavadní dohodu z roku 2013, upravuje postavení vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních, stanovuje podmínky jejich pověřování a působení a zakotvuje činnost Rady pro duchovní službu ve věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
Dohoda byla podepsána na úvod dvoudenních Dnů lidí dobré vůle. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům. Vyvrcholí v neděli na nádvoří před bazilikou slavnostní poutní mší.