Ve Velkých Karlovicích začne ve středu charitativní Týden kultury na Valašsku

Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku začne ve středu charitativní Týden kultury na Valašsku. Desátý ročník festivalu nabídne devět divadelních představení v šapitó, večery s živou hudbou nebo Rodinný den. Atmosféru doplní party zóna pod širým nebem se street food specialitami a drinky, sdělila ČTK zástupkyně pořádajícího Resortu Valachy. Festival potrvá do 25. srpna.
"Festival se za uplynulé roky stal neodmyslitelnou tečkou za prázdninami, navíc díky němu můžeme opět pomoci dobré věci. I letos výtěžek půjde na dobročinné účely. Podpoříme mobilní hospic Strom života a místní rodinu Michala Žitníka, který od narození trpí vážným poškozením mozku," uvedla ředitelka resortu Alena Dujková. Týden kultury na Valašsku za dosavadních devět ročníků rozdělil na dobročinné účely 1,7 milionu korun a navštívilo jej více než 33.600 diváků, kteří zhlédli 86 představení.
Festival zahájí herec Jaroslav Dušek svým představením Čtyři dohody. Divadlo Bez zábradlí uvede komedii Účet, divadlo Studio DVA nabídne představení Vzpomínky zůstanou a Divadelní spolek Frída zahraje inscenaci Smyslů zbavení. Nebude chybět talk show 7 pádů Honzy Dědka.
Podvečery před představeními zpestří živá hudba, zahraje houslistka Alžběta Králová, saxofonistka Nikol Naňáková a hudební duo Muzikanti na tripu. Na sobotu je připravený Rodinný den s tanečním a cirkusovým workshopem, představeními pro děti, řemeslnými dílnami nebo projížďkami na koni.