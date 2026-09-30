Ve věži kroměřížské radnice byly spisy a fotografie z let 1885 a 1886

Ve věži kroměřížské radnice byly při její opravě nalezeny spisy a fotografie z let 1885 a 1886, také dokumenty, pohlednice a dobové tiskoviny z roku 1906. ČTK to dnes sdělil mluvčí radnice Jan Vondrášek. Město opravuje věž na historické budově radnice, která je na seznamu kulturních památek, od letošního června.
"V rámci probíhajících oprav byla v neděli sejmuta korouhev, hvězdice a makovice radniční věže. Makovice obsahovala tři kovové tubusy, které byly dnes za účasti zástupců odborných institucí otevřeny v restaurátorské dílně Muzea Kroměřížska. V každém z nich byly pečlivě zapečetěné role s dokumenty listinného charakteru," uvedl mluvčí. Dva z nich ukrývaly spisy a fotografie z let 1885 a 1886, třetí dokumenty, pohlednice a dobové tiskoviny z roku 1906.
"Dobové svědectví v následujících týdnech zůstane v odborné péči pracovníků Státního okresního archivu v Kroměříži, kteří obsah i jeho historickou a informační hodnotu podrobně prozkoumají. Jsme zvědaví, co všechno nám naši předchůdci ve věži zanechali a jaké zajímavé informace z historie našeho města se díky tomu třeba dozvíme," uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).
Oprava radniční věže bude stát zhruba 10,5 milionu korun, práce by měly trvat přibližně rok. Součástí opravy jsou stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády a vnitřních prostor. Věž není přístupná pro veřejnost. Je součástí radnice na Velkém náměstí, která je památkově chráněná. Renesanční radnice byla postavena mezi lety 1553 až 1561. V polovině 19. století byla přestavěna v neoklasicistním slohu.