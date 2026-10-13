Ve Vizovicích bude v sobotu rekonstrukce bojů z konce druhé světové války

Ve Vizovicích na Zlínsku bude v sobotu k vidění rekonstrukce bojů z konce druhé světové války. Akce Vizovice 1945: Cesta k vítězství a nový začátek nabídne také seskok parašutistů, přehlídku dobové techniky a výzbroje i expozici věnovanou bitvě o Bílé Karpaty. Podobná událost, která veřejnost detailně seznamuje s důležitými historickými okamžiky z konce druhé světové války, se na území města koná poprvé, sdělili ČTK organizátoři akce. Do bojové ukázky se zapojí zhruba 80 členů klubů vojenské historie. Na akci naváže odborná konference, která se uskuteční 23. října v Kulturním centru Vizovice.
"Vizovicko bylo v závěru války jedním z významných center odboje i nacistických partyzánských opatření. Oblastí procházeli partyzáni, působily zde domácí odbojové sítě a nedaleko operovala také zpravodajská skupina výsadku Clay-Eva. Současně ve Vizovicích sídlily německé bezpečnostní a protipartyzánské složky. Město tak leželo mezi místním odbojem, partyzánským zázemím v okolních horách a represivním aparátem okupantů," uvedl jeden z organizátorů Daniel Gargulák.
Hlavní program bude v lokalitě Vizovice - Hodišov, otevřená plocha umožní bezpečný pohyb historické techniky, bojovou ukázku, prostor pro návštěvníky i zázemí pro účinkující. Návštěvníci uvidí historickou vojenskou techniku, dobové automobily a motocykly, výstroj a výzbroj příslušníků německých jednotek, Rudé armády, partyzánů a dalších skupin. Prohlédnout si budou moci dobové tábory klubů vojenské historie. "Zajímavostí bude možnost sledovat techniku nejen jako statické exponáty, ale přímo v pohybu během bojové ukázky," uvedl Gargulák.
Na akci naváže 23. října odborná konference. Vystoupí na ní historici a badatelé, kteří se zabývají odbojem, partyzánským hnutím, nacistickými represivními složkami a osvobozením regionu. "Události na Vizovicku bezprostředně souvisejí s tragédiemi Ploštiny, Prlova a Vařákových pasek. Ve Vizovicích sídlila také speciální protipartyzánská jednotka Josef, náležející ke stíhacím svazům SS, jejichž velitelem byl Otto Skorzeny. Jednotka se významnou měrou podílela na represivních akcích na Slovensku i na Valašsku. Osudy některých jejích příslušníků navíc zasáhly také do poválečných soubojů zpravodajských služeb. Příkladem je Kurt Werner Tutter, jeden z instruktorů jednotky Josef, který se po válce stal spolupracovníkem československé Státní bezpečnosti," uvedl Gargulák.