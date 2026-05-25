Ve Vsetíně bude kandidovat nové sdružení nezávislých kandidátů VS21

V podzimních komunálních volbách ve Vsetíně bude kandidovat nový subjekt, sdružení nezávislých kandidátů VS21. Vede jej ředitel Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín Martin Metelka. Sdružení zahájilo sběr podpisů, aby splnilo zákonné podmínky k registraci kandidátní listiny, sdělilo dnes ČTK v tiskové zprávě.
Metelka v minulých komunálních volbách kandidoval jako lídr Nestraníků, kteří se stali členy koalice a Metelka neuvolněným městským radním. "Chceme nabídnout alternativu ke stávajícímu způsobu vedení města. Nejsme spojení s žádnou politickou stranou - ani otevřeně, ani skrytě. Jednou z našich hodnot je nezávislost,“ uvedl Metelka.
Sdružení VS21, jehož zkratka znamená snahu vytvořit Vsetín pro 21. století, se začalo formovat před několika měsíci. "Jsme přesvědčeni, že nejlepších výsledků pro město dosáhneme jako tým. Pro jednotlivé oblasti vyhledáváme a spojujeme zkušené i nové lidi, kteří jsou připraveni spolupracovat na rozvoji města, jeho modernizaci a prosperitě," uvedl Metelka.
Metelka se narodil v roce 1977 ve Vsetíně. Po absolvování přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyučoval na vsetínském Masarykově gymnáziu. Poté přijal místo učitele a hlavního vychovatele na soukromé základní škole a gymnáziu Open Gate v Babicích u Prahy, později byl ředitelem gymnázia a základní školy Nový PORG v Praze-Krči. Vedl i soukromé Gymnázium J. Seiferta v Praze, v roce 2018 se vrátil do Vsetína.
Volby ve Vsetíně vyhrálo před čtyřmi lety ziskem 20,06 procenta hlasů a pěti mandátů hnutí ANO. Koalici vytvořilo s lidovci, kteří byli druzí, Nestraníky, ODS a PRO-pořádek-rozvoj-odpovědnost Vsetín. Koalice má v zastupitelstvu s 21 členy 14 křesel. Starostou Vsetína je Jiří Čunek (KDU-ČSL). V opozici je Koalice pro otevřený Vsetín, STAN a SPD.
Lídrem lidovců v letošních komunálních volbách bude Jiří Čunek, na prvních místech kandidátky ANO budou místostarostové Petr Kudlík a Pavel Bartoň. Kandidátku ODS povede radní města Roman Kalabus, Koalici pro otevřený Vsetín zastupitelka Pavla Fojtíková. Kandidovat bude i koalice Probuďme Vsetín s nezávislými osobnostmi. Na prvních místech kandidátky budou Tomáš Pifka a Jiří Žůrek, kteří kandidovali před čtyřmi lety za STAN, a Vladimír Vaculín a Jiří Kašpar, kteří kandidovali za ANO.