Ve Vsetíně bude multižánrový festival Valašské záření, nově bude čtyřdenní

Vsetín bude v září hostit multižánrový festival Valašské záření. Letos nově potrvá čtyři dny, nabídne hudbu, tanec, film i program pro celou rodinu, sdělila ČTK mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková. Festival potrvá od 10. do 13. září.
"Valašské záření se rozšiřuje o čtvrteční večer a nově se tak uskuteční jako čtyřdenní festival. Zahajovací koncert bude letos patřit oblíbenému písničkáři Pokáčovi. Věříme, že díky tomu si návštěvníci užijí festival naplno a nebudou si muset vybírat mezi koncertem v domě kultury a programem na venkovních pódiích," uvedl starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL).
V pátek dopoledne vystoupí děti ze vsetínských základních škol, ZUŠ i střediska volného času Alcedo. Odpoledne se program přesune na hlavní festivalová pódia. Na Svárově se představí například The People, Turbo nebo Raego, na Dolním náměstí zahraje Míša ze školky s kapelou, Darkness Positive i regionální interpreti.
"Sobotní program nabídne mimo jiné koncert Lucie Vondráčkové, vystoupení Blue Cimbalu nebo slovenské kapely Longital se smyčcovým triem. Program je sestaven tak, aby si na své přišli milovníci popu, rocku, folku i metalu, nechybí ani program pro děti," uvedl místostarosta Pavel Bartoň (ANO). Večerní program obou festivalových dnů doplní letní kino.
V neděli festival zakončí koncert zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů s Davidem Deylem, který připomene největší hity Karla Svobody. Doprovodný program nabídne Festival IQ Play s chytrými hrami a hlavolamy i výstavy.