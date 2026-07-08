Ve Vsetíně ve čtvrtek začne Mezinárodní týden turistiky na Valašsku (MTTV). Uskuteční se 35. rokem. Připravuje jej město Vsetín ve spolupráci s Klubem českých turistů ve Zlínském kraji. Akce potrvá do 15. července. Přihlášeno je 110 lidí, což je o 40 více než loni, další lidé se však ještě o akci zajímali, takže účastníků přibude, řekl dnes ČTK zástupce radnice Michal Horský. Lákadlem letošního ročníku je i výprava na Slovensko.
Program začne ve čtvrtek prezencí účastníků v městském úřadě. "Slavnostní zahájení je plánováno v 19 hodin na Dolním náměstí, kde současně v rámci Vsetínského kulturního léta vystoupí kapela Veselá bída a následovat bude od 21:30 hodin promítání filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag," uvedl místostarosta Petr Kudlík (ANO). Při nepříznivém počasí bude koncert v malém sále Domu kultury, letní kino bude zrušeno.
V pátek začne účastníkům turistický program. "Na jeho úvod se vydají do okolí Zašové, kde navštíví například poutní místo Stračka. Sobota bude patřit poznávání slovenské Malé Fatry. Turisté projdou Jánošíkovými dierami a ti zdatnější vyšplhají i na Malý Rozsutec. V neděli turisté zamíří na Troják, Tesák, rozhlednu Marušku a za dalšími krásnými místy Hostýnských vrchů," uvedl Kudlík.
V pondělí turisty čeká trasa z Halenkova přes lokalitu U Krošenků do Vsetína, v úterý zavítají do Vizovických vrchů. "Akci uzavře ve středu 15. července vycházka z Dušné na Vsetín s opékáním špekáčků Na Moštárně," uvedl Kudlík.
Elektronické přihlašování na MTTV je ukončené, zájemci se mohou zapojit i později. "Nevztahuje se na ně ovšem zvýhodněná výše účastnického poplatku. Uhradí tedy plnou sazbu 300 korun, jednodenní platba činí 75 korun," uvedl Horský.