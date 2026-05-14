Ve vsetínském zámku bude výstava o životě a díle sourozenců Jaroňkových

Autor: ČTK
  11:24aktualizováno  11:24
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ve vsetínském zámku bude výstava o životě a díle sourozenců Jaroňkových, kteří stáli u založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Výstava Jaroňci – umění a srdce Valašska začne v neděli 17. května. Potrvá do 13. září, sdělil dnes ČTK Jiří Koňařík, zástupce Muzea regionu Valašsko, které vsetínský zámek spravuje.

"Malířská a grafická tvorba Bohumíra Jaroňka vyniká smyslem pro barvu a světlo. Aloisovy návrhy pro porcelán a gobelíny jsou příkladem mistrné práce s dekorem, v němž se odráží inspirace lidovými motivy, a to nejen valašskými. Výstava prozradí i to, jakou roli v jejich společném životě a díle hrála sestra Julie," uvedla jedna z kurátorek výstavy Kamila Valoušková.

Lidé uvidí originální umělecká díla. "Návštěvníci budou moci také objevovat zajímavosti o technice barevného dřevorytu a prostřednictvím obsáhlé publikace obdivovat šíři tvorby sourozenců Jaroňkových," uvedl Koňařík.

Jde o reprízu výstavy, která byla před dvěma lety ve Valašském muzeu v přírodě. Výstavu doplní komentované prohlídky, které budou v pátek 22. května součástí akce Vsetínská noc. V červenci bude Jaroňkova grafická dílna.

Rožnovský skanzen si loni připomínal 100 let od svého založení. O vznik muzea se zasloužili členové rožnovského muzejního spolku, zejména bratři Alois a Bohumír Jaroňkovi. Již před první světovou válkou předložili plány na přenesení několika roubených staveb do městského parku. Uskutečnit své cíle se jim podařilo až při přípravách národopisné slavnosti v roce 1925. Rožnovské muzeum spravuje nejrozsáhlejší sbírku, která je se jmény sourozenců Jaroňkových spojena. Zahrnuje tisíce položek, vlastních autorských děl a dokumentů z jejich pozůstalosti.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026. Ve Fribourgu vyzvali nebezpečné Dánsko

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku s ambicemi na úspěch i vědomím, že hned první soupeř může být velmi nebezpečný. Dánsko totiž loni senzačně vyřadilo Kanadu a...

15. května 2026  21:02,  aktualizováno  21:22

Pardubice zavádějí parkovací karty pro obyvatele v blízkosti Drážky

ilustrační snímek

Pardubice zavedou od 1. června placené karty pro dlouhodobé parkování v oblasti, která navazuje na lokalitu Na Drážce. Počet parkujících aut tam stoupl loni,...

15. května 2026  19:12,  aktualizováno  19:12

Nová elektrická formule z brněnského VUT vznikala i ve skladovém kontejneru

NovĂˇ elektrickĂˇ formule z brnÄ›nskĂ©ho VUT vznikala i ve skladovĂ©m kontejneru

Nová elektrická formule z Vysokého učení technického v Brně (VUT) vznikala celý rok v provizorních podmínkách. Dílny spolku TU Brno Racing totiž procházejí...

15. května 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

V Praze 6 na Bořislavce už je připravena další trať pro provoz trolejbusů. Škoda jen, že je komunisté rušily...

vydáno 15. května 2026  20:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Praze 6 na Bořislavce už je připravena další trať pro provoz trolejbusů. Škoda jen, že je komunisté rušily...

vydáno 15. května 2026  20:37

Ostravské Divadlo Petra Bezruče uvedlo premiéru sci-fi inscenace Kryonauti

ilustrační snímek

Ostravské Divadlo Petra Bezruče dnes uvedlo světovou premiéru inscenace Kryonauti, kterou pro ostravskou scénu napsala jedna z nejvýraznějších tváří současného...

15. května 2026  18:55,  aktualizováno  18:55

Některé městské části Štětí se dočkají kanalizace, vyjde na víc než 400 mil. Kč

ilustrační snímek

Ve Štětí na Litoměřicku dnes po 15 letech plánování začala stavba kanalizace pro městské části Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno. Dokončení stavby za...

15. května 2026  18:39,  aktualizováno  18:39

Přijímačky 2026 krok za krokem: Co čeká nepřijaté uchazeče ve 2. kole

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....

Tisíce uchazečů o studium na středních školách a gymnáziích už znají výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Zatímco část studentů slaví úspěch, jiní se připravují na druhé kolo přijímaček....

15. května 2026  20:09

Přijímačky 2026 na SŠ odhalily velký problém. Praha dál nemá dost míst na středních školách

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....

Nedostatek míst na středních školách znovu vyvolal debatu o budoucnosti českého školství. Největší tlak tradičně panuje v Praze, kde se na řadu uchazečů nedostalo ani letos. Odborníci upozorňují, že...

15. května 2026  19:47

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi se střetnou s Dánskem, Švédsko vyzve favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 startuje nabitým programem a hned první hrací den nabídne několik atraktivních duelů. Českou reprezentaci čeká večerní vstup do turnaje proti Dánsku, fanoušci se ale...

15. května 2026  19:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Nuslích srazila tramvaj ženu. Po dlouhé resuscitaci je v kritickém stavu

Nehoda v ulici Nuselská v Praze na zastávce Pod jezerkou. Tramvaj srazila ženu,...

V Praze 4 na tramvajové zastávce Pod Jezerkou došlo v pátek po šesté hodině večerní ke srážce tramvaje s chodkyní. Přivolaným záchranářům se na místě po dlouhé resuscitaci podařilo u ženy obnovit...

15. května 2026  19:12

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Fanoušky ledního hokeje čeká už tento týden jeden z vrcholů sezony. Mistrovství světa nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na...

15. května 2026  19:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.