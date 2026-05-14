Ve vsetínském zámku bude výstava o životě a díle sourozenců Jaroňkových, kteří stáli u založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Výstava Jaroňci – umění a srdce Valašska začne v neděli 17. května. Potrvá do 13. září, sdělil dnes ČTK Jiří Koňařík, zástupce Muzea regionu Valašsko, které vsetínský zámek spravuje.
"Malířská a grafická tvorba Bohumíra Jaroňka vyniká smyslem pro barvu a světlo. Aloisovy návrhy pro porcelán a gobelíny jsou příkladem mistrné práce s dekorem, v němž se odráží inspirace lidovými motivy, a to nejen valašskými. Výstava prozradí i to, jakou roli v jejich společném životě a díle hrála sestra Julie," uvedla jedna z kurátorek výstavy Kamila Valoušková.
Lidé uvidí originální umělecká díla. "Návštěvníci budou moci také objevovat zajímavosti o technice barevného dřevorytu a prostřednictvím obsáhlé publikace obdivovat šíři tvorby sourozenců Jaroňkových," uvedl Koňařík.
Jde o reprízu výstavy, která byla před dvěma lety ve Valašském muzeu v přírodě. Výstavu doplní komentované prohlídky, které budou v pátek 22. května součástí akce Vsetínská noc. V červenci bude Jaroňkova grafická dílna.
Rožnovský skanzen si loni připomínal 100 let od svého založení. O vznik muzea se zasloužili členové rožnovského muzejního spolku, zejména bratři Alois a Bohumír Jaroňkovi. Již před první světovou válkou předložili plány na přenesení několika roubených staveb do městského parku. Uskutečnit své cíle se jim podařilo až při přípravách národopisné slavnosti v roce 1925. Rožnovské muzeum spravuje nejrozsáhlejší sbírku, která je se jmény sourozenců Jaroňkových spojena. Zahrnuje tisíce položek, vlastních autorských děl a dokumentů z jejich pozůstalosti.