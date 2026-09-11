Ve vsetínském zámku budou k vidění modely lodí z různých období námořní historie

Modely lodí budou od soboty k vidění ve vsetínském zámku. Začne tam výstava Modelařina je dřina. Její základ tvoří desítky modelů z různých období námořní historie, sdělil dnes ČTK Jiří Koňařík, zástupce Muzea regionu Valašsko, které zámek spravuje.
"K vidění jsou úžasné exponáty lodí z druhé světové války, plavidla z poválečného období i krásné historické plachetnice. Některé modely jsou postavené z původních stavebnic, jiné vznikly podle lodních plánů v kombinaci dřeva a plastu. Část z nich je také plně funkčních," uvedl kurátor výstavy Pavel Mašláň. Exponáty pocházejí od členů klubu Freeflotile v čele s autorem výstavy Petrem Sušovským.
Modely lodí doplňují další exponáty, například dobové uniformy námořníků. Návštěvníci si budou moci zatočit kormidlem na improvizovaném kapitánském můstku, který slouží také jako hlavní fotopoint výstavy. Výstava potrvá do 3. ledna příštího roku.