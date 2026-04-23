Ve vsetínském zámku začne v sobotu výstava s maketou kosmické lodi

Ve vsetínském zámku začne v sobotu výstava Vesmírná herna. Nabídne interaktivní prvky, například maketu kosmické lodi, sdělil ČTK Jiří Koňařík z Muzea regionu Valašsko, které zámek spravuje. Expozice je určená zejména pro rodiny s dětmi či školáky.
"Putovní výstava z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku promění část přízemí vsetínského zámku na hravý a dobrodružný kosmický prostor, ve kterém se děti stanou odvážnými astronauty," uvedl Koňařík.
Návštěvníci se zábavnou formou seznámí se Sluncem a systémem planet, které ho obíhají. Poznají například i známá souhvězdí noční oblohy. "Nejvíc pozornosti obvykle sklízí maketa kosmické lodi, ve které si můžete obléct skafandry a vydat se do volného prostoru opravit vesmírnou družici. Starší děti určitě rády otestují virtuální realitu a pro nejmenší bude k dispozicí herna. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet i různé tematické hádanky a kvízy," uvedla kurátorka Olga Méhešová.
Výstava je vhodná zejména pro rodiny s dětmi z mateřských škol či nižších ročníků základních škol. "Muzeum regionu Valašsko k výstavě připravuje i lektorský program pro školy s názvem Vesmírná herna a během letních prázdnin budou programy s mobilním planetáriem," uvedla Méhešová.
Výstava je otevřená každý den kromě pondělí, vždy od 09:00 do 17:00. Potrvá do 30. srpna.