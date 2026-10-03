Ve Zlíně bude Dětský festival řemesel a profesí budoucnosti

Ve Zlíně se bude konat Dětský festival řemesel a profesí budoucnosti. Nabídne dětem možnost poznávat jednotlivé obory prostřednictvím praktických aktivit, tvoření, experimentování i moderních technologií, sdělila ČTK organizátorka Věra Stojar. Festival se uskuteční 9. a 10. října v Baťově institutu.
Cílem akce je představit možnosti vzdělání v kraji a přinést kariérové poradenství mezi žáky prvního stupně základních škol. "O volbě střední školy se často začíná mluvit až v osmé nebo deváté třídě. My chceme dětem ukázat svět profesí mnohem dříve a především přirozenou a hravou formou. Nejde o to, aby si desetileté dítě vybíralo budoucí povolání, ale aby zjistilo, co všechno existuje, co ho baví a v čem může být dobré," uvedla Stojar. V pátek bude festival pro školáky, v sobotu pro rodiny s dětmi a veřejnost.
Do festivalu se zapojí střední školy ze Zlínského kraje s konkrétními studijními obory. Každý obor bude mít vlastní interaktivní stanoviště, na kterém si děti budou moci něco vyzkoušet, vytvořit nebo objevit, uvedla Stojar. Představí se například elektrotechnika, strojírenství a informační technologie, robotika, vývoj počítačových her, polygrafie, zdravotnické lyceum, hotelnictví a cestovní ruch, design interiéru, truhlářství a uměleckořemeslné zpracování dřeva, ekonomické lyceum a obchodní akademie, analýza a technologie potravin či multimédia.
Festival nebude přehlídkou škol. "Hlavní roli budou mít samotné aktivity. Děti budou mezi stanovišti procházet, plnit úkoly a sbírat motivační razítka. Po absolvování aktivit je čeká drobná odměna. Chceme, aby děti odcházely s pocitem, že technika může být zábavná, řemeslo kreativní, zdravotnictví zajímavé a že za každým školním oborem stojí konkrétní činnost a profese. První zkušenost může později výrazně ovlivnit to, o co se dítě začne zajímat," uvedla Stojar.