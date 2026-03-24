Ve Zlíně bude fotbalový mládežnický kemp Barca Academy Camp Zlín 2026

Ve Zlíně bude na začátku července fotbalový kemp Barca Academy Camp Zlín 2026. Inspirovaný je metodikou mládežnické akademie španělského fotbalového klubu FC Barcelona, sdělil dnes ČTK mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer. Memorandum o spolupráci na přípravě a uskutečnění akce podepsali ve Zlíně zástupci města, spolku FC Zlín, školy Orbis a společnosti, která je držitelem práv na pořádání mládežnických Barca kempů v Česku a na Slovensku.
"Podpis tohoto memoranda je důležitým krokem k tomu, aby se Zlín stal místem výjimečného sportovního projektu s mezinárodním přesahem. Barca Academy Camp přinese našim dětem nejen špičkovou fotbalovou průpravu pod vedením trenérů z Barcelony, ale také inspiraci v oblasti hodnot, týmové spolupráce a osobního rozvoje. Vnímám to jako velkou příležitost pro rozvoj mládežnického sportu ve Zlíně i celém regionu," uvedl primátor Jiří Korec (ANO).
Zlínský kemp bude podle radnice prvním tohoto typu v Česku. Potrvá od 1. do 5. července. "Pod vedením pěti španělských trenérů z proslulé akademie La Masia a deseti českých koučů absolvuje tréninkový program přibližně 100 až 120 dětí ve věku od sedmi do 14 let. Přihlášky budou otevřeny i pro dívky, konkrétní výběrový klíč bude ještě upřesněn," uvedl mluvčí.
Akademie La Masia je uznávaná díky výchově mnoha fotbalistů. "Přivést Barca Academy Camp do Zlína je mimořádná a svým způsobem unikátní událost. Tyto kempy se konají po celém světě, zpravidla ve velkých a prestižních fotbalových centrech. O to více si vážím, že se nám podařilo tento projekt získat právě pro Zlín. Do budoucna bychom rádi rozvíjeli i další formy spolupráce, například výměnné stáže trenérů, případná přátelská utkání s Barcelonou při jejích návštěvách v Česku, a naším dlouhodobým snem je přivést Barca Academy Camp do Zlína natrvalo," uvedl zlínský zastupitel a bývalý fotbalista FC Zlín Jiří Jaroš (Piráti).