Ve Zlíně bude v pátek Galerijní a muzejní noc, lidi sveze historický autobus

Do zlínské Galerijní a muzejní noci se v pátek zapojí Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, krajská galerie výtvarného umění i řada dalších galerií a institucí v krajském městě. Program nabídne například Galerie Václava Chada ve zlínském zámku, Muzeum map Zlín, Galerie G18, Kolektiv.Haus, Památník Tomáše Bati či kreativní dílna Robota. Návštěvníky bude mezi jednotlivými místy vozit historický autobus, sdělila dnes ČTK Alena Babicová, mluvčí zlínského Baťova institutu, kde sídlí zlínské muzeum i krajská galerie.
Krajská galerie připravila komentované prohlídky výstav, návštěvníci si budou moci také prohlédnout exponáty ve stálé expozici + - Zlín. V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně budou komentované prohlídky ve stálé expozici Princip Baťa, jejíž součástí je také muzeum obuvi. Nebude chybět výklad o minerálech a baťovském Studijním ústavu.
"Program doplní možnost vidět po setmění muzejní výstavu prezentující nálezy mincovních a dalších archeologických depotů na území Zlínského kraje Poklady východní Moravy, výstavu o historii a vývoji původních i moderních pohádek Povídám, povídám pohádku či panelovou výstavu Zázračné oči a ruce Ludvíka Kadlečka III s výtvarnými návrhy jednoho z významných autorů zlínských filmových ateliérů," uvedla Babicová. Baťův institut nabídne také program pro děti, připraveny budou dílny, pohádky, různé hry či malování křídou. Děti se mohou také zúčastnit hry Šifra Tomáše Bati, která je provede budovami 14 a 15 Baťova institutu. Večer zakončí videomappingová projekce na fasádu budovy 15.
V Čiperově vile, která se návštěvníkům nedávno otevřela po rekonstrukci, mohou lidé využít komentovaných prohlídek. Nebude chybět hra Záhada Čiperovy vily a kreativní aktivity pro všechny věkové skupiny.
Galerijní a muzejní noc ve Zlíně je součástí Festivalu muzejních nocí 2026.