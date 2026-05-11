Ve Zlíně bude vystaveno 120 umělecky ztvárněných filmových klapek

Ve Zlíně bude od středy vystaveno 120 umělecky ztvárněných filmových klapek. Salon filmových klapek, který je součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu, se letos koná 29. rokem. Na konci května bude dražba klapek, sdělila dnes ČTK mluvčí zlínského filmového festivalu pro děti a mládež Kateřina Martykánová. Výtěžek z aukce pomáhá financovat audiovizuální díla studentů a začínajících filmařů. Před Zlínem byly klapky vystaveny v Praze či Liberci.
Klapky budou do 25. května vystaveny v obchodním centru Zlaté jablko. Poté se přesunou do kongresového centra, kde se bude při filmovém festivalu konat jejich dražba.
Do Salonu filmových klapek se každoročně zapojuje více než 100 výtvarníků. Mezi pravidelné přispěvatele patří například Jaroslav Němeček, Iva Hüttnerová, Kristian Kodet, Jiří Slíva či Josef Velčovský. "Letošní ročník ale přináší i autory nové – například sochařku Elisabeth Habermannovou s klapkou s bronzovým odlitkem Maminka, herečku Petru Černockou a její klapku Cirkus nebo studenta FAMU Ondřeje Brýnu, jehož účast symbolicky propojuje svět profesionálního umění s nastupující generací filmařů," uvedl předseda správní rady Nadačního fondu Filmtalent Zlín a prezident festivalu Čestmír Vančura.
Některé klapky se věnují významným osobnostem, na jiných jsou motivy spojené s filmovou historií či českou kulturou. "Na klapkách se objevují i tradiční motivy spojené se Zlínem - Baťova vila od Miroslavy Ptáčkové, prostor před Kongresovým centrem od Jiřího Halaty, ikonická 'jednadvacítka' od Ladislava Pálky, noční pohled na Zlín s typickými baťovskými domky od Josefa Ruszeláka nebo Vila Jiřího Hanzelky od výtvarníka Proroka," uvedla mluvčí.
Letošní 66. ročník Zlín Film Festivalu začne 28. května a potrvá do 3. června. Aukce klapek bude 31. května. Dosud bylo vydraženo 3247 klapek s celkovým výnosem přes 56,5 milionu korun.