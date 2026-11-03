Ve Zlíně budou 14. listopadu Svatomartinské hody, zahájí je průvod Martínků

Na zlínském náměstí Míru budou 14. listopadu Svatomartinské hody. Program zahájí průvod malých Martínků ze Základní umělecké školy Zlín. Přesně v 11:00 pak bude symbolicky otevřena první lahev svatomartinského vína a společný přípitek na nový ročník, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Tomáš Melzer. Součástí slavnostního zahájení bude také žehnání vínu.
Návštěvníci mohou ochutnat svatomartinská a mladá vína, tradiční svatomartinské menu i regionální produkty. Akce potrvá od 10:00 do 22:00, vstup je zdarma. "Svatomartinské hody jsou příjemnou příležitostí, jak si v centru Zlína užít podzimní atmosféru, ochutnat letošní mladá vína a zároveň podpořit vinaře, producenty a další regionální výrobce. Jsem rád, že je program připravený pro všechny generace a že si na své přijdou nejen milovníci vína a dobrého jídla, ale také rodiny s dětmi," uvedl primátor Jiří Korec (ANO).
Vystoupí děti ze ZUŠ Zlín, Cimbal Hell Band i Adam Mišík s kapelou. "Večerní část programu zakončí DJ. Hudební program tak postupně nabídne pohodovou atmosféru během odpoledne i zábavu pro návštěvníky, kteří na náměstí zůstanou až do večera," uvedl mluvčí. Pro děti bude připravena Martínkova stezka.