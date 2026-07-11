Ve Zlíně hořelo ve sklepních prostorách bytového domu, jeden zraněný

Více než pět desítek lidí muselo v pátek večer opustit bytový dům ve Zlíně, jehož sklepní prostory zasáhl požár. Oheň stihli hasiči včas zlikvidovat, hustý dým se však dostal až do vyšších pater domu. Jeden člověk skončil v péči záchranářů, informoval dnes na síti mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Událost se stala v ulici Benešovo nábřeží, škoda i příčina požáru se zjišťuje.
K požáru ve sklepě bytového domu hasiči vyjeli po 20:30. "Z důvodu velmi komplikovaného přístupu a silného zakouření si velitel zásahu povolal na místo další jednotky s dýchací technikou. Díky rychlému zásahu se požár nerozšířil do obytných částí budovy, nicméně hustý kouř pronikl i do vyšších pater. Z objektu se samovolně evakuovalo 53 osob, z nichž jednu si do své péče převzala posádka zdravotnické záchranné služby," uvedl Řezníček.
Požár hasiči lokalizovali před 22:00, místo v noci na dnešek hlídala jedna jednotka hasičů. "Dvěma osobám bylo nutné zajistit náhradní ubytování, o což se postarala Městská policie Zlín," dodal mluvčí hasičů. Příčinu i škodu zjišťuje vyšetřovatel hasičů.
Ve Zlíně zároveň hasiči zasahují už třetím dnem také u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu, dnes je na místě nasazeno šest jednotek hasičů.