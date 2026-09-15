Ve Zlíně je výstava Dům umění III:Průvodce chráněným územím současného umění

V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně je ode dneška výstava Dům umění III: Průvodce chráněným územím současného umění. Jde o největší výstavní projekt roku v galerii, představuje díla více než 30 českých umělkyň a umělců od 60. let minulého století po současnost, sdělila ČTK mluvčí Zuzana Bílá. Výstava potrvá do 10. ledna příštího roku, díla jsou v krajské galerii v Baťově institutu i Kolektiv.Hausu.
"Výstavní projekt představuje výběr významných českých umělkyň a umělců několika generací, jejichž tvorba otevírá různorodá témata prostřednictvím sochy, instalace, fotografie, videa, kresby i intermediálních projektů. Zastoupená díla často pracují s omezenou barevností, úsporným gestem či ztišenou intenzitou, která soustřeďuje pozornost na materiál, prostor a drobné proměny. Výstava reaguje na proměny vnímání současného umění a nabízí návštěvníkům orientaci v často náročném vizuálním a myšlenkovém prostředí," uvedla Bílá.
Současné umění často nezobrazuje svět realisticky. Pracuje s myšlenkou, emocí nebo vztahem k divákovi a někdy se z hotového objektu proměňuje v proces či zážitek. Výstava nedává návštěvníkovi vysvětlení předem, chce ho nechat vytvořit si vlastní zkušenost. Až následně mu brožura či audioprůvodce nabídnou odpovědi. "Nechceme návštěvníkovi odebrat chuť k objevování tím, že mu dílo předem vysvětlíme," uvedli kurátoři výstavy Jan Freiberg a Radoslava Schmelzová.
Projekt Dům umění navazuje na Nový zlínský salon pořádaný od roku 1996. První trienále Domu umění se v roce 2020 zaměřilo na téma galerijní instituce, druhé se věnovalo roli umělců a umělkyň a letošní třetí ročník obrací pozornost k návštěvníkovi.
K projektu je připravený doprovodný program. Na 13. října je naplánovaná vernisáž venkovního objektu Jana Zdvořáka na platformě Baťova institutu. Rodiny s dětmi mohou 18. října zavítat na výtvarnou dílnu Bacha na umění! V úterý 20. října bude grafický workshop. Nebudou chybět workshopy s autory a edukační programy pro školy.