Adventní program v centru Zlína nabídne akce pro děti i dospělé, tradiční adventní zvyky, koncerty i řemesla. Adventní Zlín začne v pátek 27. listopadu a potrvá do 23. prosince, naváže na něj Povánoční období, které potrvá do 3. ledna příštího roku. Zlínská radnice to dnes uvedla ve zprávě na webu. Připraveno je také několik novinek, například světelný fotopoint.
"Kvůli začínající rekonstrukci nebude v sadu Svobody nasvícen zámek ani vánoční strom. Místo toho vznikne nový světelný fotopoint na ulici Soudní poblíž mlžítka a zastávky náměstí Míru. Dominantou bude téměř čtyři metry vysoká vánoční baňka, do které si návštěvníci budou moci sednout a pořídit si originální fotografii. Atmosféru ulice Soudní doplní také světelné řetězy mezi lampami a na budově zastávky MHD," uvedla radnice.
Vánoční strom na náměstí Míru se rozzáří v neděli 29. listopadu. Program bude v duchu pohádky O statečném kováři. Svátečně nasvícená bude také radnice, pódium i kašna v parku. V parku Komenského přibude několik světelných prvků.
Kulturní program nabídne koncerty Docuku, Kateřiny Marie Tiché a Bandjeez, Petra Koláře či Alžběty Kolečkářové s kapelou. Nebude chybět mikulášský program, aktivity pro děti v neděli dopoledne, kdy budou například kovářské a tvořivé dílny, divadélka nebo vystoupení kouzelníků. "Silným momentem adventu bude také tradiční rozdávání Betlémského světla. Lidé si ho budou moci odnést domů přímo z náměstí Míru a krásnou tradici letos doprovodí hned dvě hudební vystoupení, nejprve zazpívá a zahraje Lucie Redlová, následovat bude koncert legendární kapely Poutníci," uvedla radnice.
Od 5. prosince se k adventnímu programu přidá řemeslný jarmark, na náměstí se představí zhruba 50 řemeslníků a prodejců. Adventní Zlín vyvrcholí 23. prosince koncertem zlínského Avion Big Bandu. Následovat bude Povánoční období, kdy na náměstí zůstanou otevřené některé stánky a pokračovat bude také kulturní program. Chystá se také Novoroční ohňostroj a afterparty na náměstí Míru.