Koncertem, zapalováním svíček, pietním aktem i průvodem si dnes lidé ve Zlíně připomněli listopadové události let 1939 a 1989. Na náměstí Míru se konal Koncert svobody, lidé také mohli vybarvit kousek české vlajky a nechat vzkaz o tom, co pro ně znamená svoboda. Neodradilo je ani deštivé počasí, na náměstí přišlo několik stovek lidí.
Na programu se podíleli i studenti zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB). "Připravili jsme program pro studenty i veřejnost. Lidé mohli na náměstí kreslit, skládáme pro lidi večerníčkové čepičky. Připravili jsme i průvod a na rektorátu koncert," řekl dnes ČTK prezident Studentské unie UTB Matúš Varga.
Na náměstí byla křídami namalovaná velká česká vlajka, po pietním aktu a kladení věnců vyzdvihli význam svobody zástupci univerzity, kraje i města. "Před 37 lety stáli na náměstích lidé, kteří nevěděli, co je čeká. Nevěděli, jestli je někdo vyslechne, nevěděli, jaké následky může mít to, že se ozvou. Navzdory tomu tam stáli, protože věřili, že jejich hlas má smysl. A dnes tu stojíme my. Připomínáme si 17. listopad, den, který nám ukazuje, že svoboda nebyla vždy samozřejmostí," uvedl v proslovu Varga.
O svobodu je podle něj možné přijít postupně. "Ne ze dne na den, ale tím, že přestaneme být pozorní, přestaneme klást otázky nebo nám jednoduše přestane záležet na tom, co se okolo nás děje. A právě proto si myslím, že 17. listopad není jen o minulosti, ale i o tom, co se děje dnes," uvedl Varga a zmínil diskusi o budoucnosti veřejnoprávních médií, jejich financování a nezávislosti. "Generace roku 1989 nám neodevzdala dokonalý svět. Odevzdala nám však možnost ho měnit a je jen na nás, co s tou možností uděláme," uvedl Varga.
Význam 17. listopadu, historické souvislosti i přesah do současnosti zmínil rektor UTB Milan Adámek. "17. listopad má pro české vysoké školství, ale i pro naši republiku mimořádný význam. Je to den, kdy si připomínáme hodnoty, ke kterým patří odvaha a svoboda, demokracie, ale připomínáme si i ty, kteří se v dobách těžkých nebáli tyto hodnoty uctívat a přihlásit se k nim," uvedl rektor.
Potřebu spolupráce zmínili hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) i zlínský primátor Čestmír Vančura (Zlín 21). "Potřebujeme občany, kteří se zajímají o veřejné dění, vedou věcnou debatu a přijímají i fakt, že na všechno nemáme stejný názor. To je cesta k řešení, které prospívá nakonec celé společnosti. Svou budoucnost máme o co opřít. Zlín se vždycky opíral o schopnost jeho lidí proměnit odvážné ideje ve skutečnost," uvedl Vančura.
Z náměstí vyšel průvod k Lavičce Václava Havla, kde bylo další shromáždění. Někteří lidé nesli zapálené svíčky, v čele průvodu byli studenti s transparenty "Svoboda není default" či "Studenti UTB nezapomínají". Do programu se dnes zapojilo například i divadlo se Sametovou (anti)diskotékou, program přichystalo i kulturní a kreativní centrum Živý Zlín. Budovy památníku a divadla byly nasvíceny v barvách trikolory.