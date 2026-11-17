Tématem 15. ročníku neziskového projektu Fashion Event Dotek ve Zlíně bude Echo. Dramaturgická linka vychází z myšlenky, že nic nevzniká samo o sobě, ale navazuje na to, co zde bylo před námi, sdělila ČTK mluvčí zlínské univerzity Petra Svěráková. Akci pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FMK UTB). Studenti a studentky se zájmem o módní tvorbu, kteří se chtějí podílet na módní přehlídce, mohou poslat přihlášky do 10. ledna příštího roku. Akce se uskuteční 20. března v továrních budovách bývalých baťovských závodů.
Cílem akce je podpora mladých designérů a designérek, také pomoc ženám s vážným onemocněním. Za dobu svého fungování podpořila projekty zaměřené na problematiku a osvětu rakoviny prsu celkovou částkou 599.968 korun, uvedla mluvčí.
Přihlásit se mohou studenti a studentky středních, vyšších odborných a vysokých škol z celé Evropy. Výsledkem by měla být kolekce o pěti až sedmi modelech, která je v souladu s tématem Echo. O výběru rozhodne odborná porota.
Na Fashion Event Dotek představila svou tvorbu dvakrát studentka pražské UMPRUM Sofia Blahútová, která bakalářský titul získala coby studentka ateliéru Design oděvu na FMK UTB. "Určitě bych doporučila nepodceňovat se a zkusit se přihlásit. Projekt mi dal příležitost už dvakrát a pokaždé to pro mě byl příjemný zážitek bez zbytečného stresu. Důležité je také nepodcenit portfolio. Díky němu může porota lépe poznat vaši tvorbu i způsob uvažování. Ocení, když jí umožníte nahlédnout do procesu, ukážete, jak pracujete s tématem a co vás inspirovalo. A především buďte sami sebou," uvedla Blahútová.
Po účasti na Fashion Event Dotek se utvrdila v tom, že se oděvní tvorbě chce skutečně věnovat. "Prezentace vlastní kolekce mi dodala energii a chuť na sobě pracovat. Projekt je mi blízký také tím, že otevírá nové možnosti a organizační tým odvádí velký kus práce, aby se tvorba začínajících designérů dostala k veřejnosti. Zároveň si vážím jeho dobročinného rozměru a myšlenky, kterou nese," uvedla studentka. Každý vybraný designér či designérka věnuje svůj model do benefiční aukce, jejíž výtěžek putuje na podporu organizace Aliance žen s rakovinou prsu.