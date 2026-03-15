Ve Zlíně se poprvé uskuteční festival Noc práva, nabídne exkurze i přednášky

Ve Zlíně bude ve středu 18. března poprvé festival Noc práva. Nabídne exkurze a simulovaná soudní jednání, přednášky, debaty, večerní panelovou diskusi i koncert. Vstup na všechny části programu je zdarma, účast je však z důvodu omezených kapacit podmíněna předchozí rezervací, sdělila ČTK zástupkyně pořadatelů, právního portálu Zákony pro lidi.
Akce je určená laikům, studentům i právním profesionálům. "Cílem festivalu je přiblížit právo co nejširší veřejnosti srozumitelnou a živou formou a umožnit lidem setkání s experty, kteří se právu věnují v praxi," uvedl zakladatel portálu Zákony pro lidi Pavel Gardavský.
Dopoledne budou pro studenty na Okresním soudě ve Zlíně připravena simulovaná soudní jednání i komentované prohlídky budovy a zákulisí fungování soudu. Odpoledne může využít komentovaných prohlídek i veřejnost. Odpoledne jsou na programu přednášky a diskuze v Čiperově vile, která se nedávno otevřela po rekonstrukci, a v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky zlínské univerzity. Tématem bude podnikání a právo v praxi, mezilidské vztahy a společenská témata i digitální svět a technologie.
"Zájemci se mohou těšit na přednášku Baťa mezi paragrafy, na problematiku propojení práva a podnikání, debaty na téma Rodina pod tlakem či exekuce, ale také na oblast kyberbezpečnosti a digitálních rizik s expertem z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost," uvedl Gardavský.
Večer bude diskuse na téma Svoboda slova v době algoritmů, které se zúčastní bývalá eurokomisařka Věra Jourová, vedoucí analytického odboru Ústavního soudu Monika Hanych a novinář Jan Cibulka. Festival organizuje právní portál Zákony pro lidi a nezisková organizace Nugis Finem ve spolupráci se zlínskou univerzitou a platformou GeekLaw.