Ve Zlíně začal festival Zlin Design Week, tématem je letos Láska

Prvními výstavami a akcemi dnes ve Zlíně začal designový festival Zlin Design Week. Tématem 12. ročníku je Láska, řekla dnes ČTK mluvčí festivalu Eva Ševčíková. Festival pořádá Fakulta multimediálních komunikací zlínské Univerzity Tomáše Bati. Potrvá do 12. května, na několika místech ve Zlíně nabídne výstavy, workshopy, diskuse, módní přehlídky, Design Market či vyhlášení cen Best in Design.
"Letos se rozšířil počet výstav. Máme tři naše a potom i externí výstavy. Máme letos i dvě módní přehlídky, jednu performativní, druhou klasickou," uvedla Ševčíková. Nechybí Flash Talks, powered by PechaKucha. "Je to mezinárodní projekt, který podporuje mladé designéry, architekty, umělce, aby prezentovali své práce. A je to udělané zábavnou, dynamickou, prezentující formou," uvedla Ševčíková. Řečníci mají 20 obrázků a ke každému mluví 20 vteřin.
"Máme také spoustu komunitních aktivit, které jsme chtěli letos rozšířit. Naše téma je láska a chceme podporovat jak lásku k sám k sobě, tak i k druhým, i k designu. A právě z toho důvodu jsme zařadili i komunitní aktivity. Jsou to třeba sportovní aktivity jako jóga nebo pilates, ale taky máme komunitní běh," uvedla Ševčíková. Připraven je i design market na Tržnici pod Kaštany a také řada workshopů.
Centrem festivalu je zlínský zámek, program je i v parku Komenského, kde je také odpočinková zóna. V kongresovém centru se budou vyhlašovat výsledky soutěže Best in Design. Na náměstí Míru je infopoint festivalu i výstava Pospolu zaměřená na spojení mladých lidí a seniorů.
Hlavní festivalovou výstavou je All you need is design na zlínském zámku. Odráží se v ní letošní téma Láska. "Zaměřili jsme se na témata, která bývají často společensky opomíjená, ať už to jsou menšinová témata nebo témata blízkosti nebo sounáležitosti či intimita. Pro někoho jsou možná některá témata tabu, chtěli jsme je touto výstavou představit a podpořit," řekla dnes ČTK jedna z kurátorek výstavy Gabriela Hrdinová.
Jde například o sexuální pomůcky pro kvadruplegiky či sexuální výchova pro nevidomé. Výstava představuje také workshop zaměřený na potřeby obyvatel na sídlišti Chanov, k vidění je také nábytek, audio rekordér pro nevidomé a slabozraké či sada pro polohování dětských pacientů při rentgenu, Řada exponátů je interaktivních. Jde o díla deseti mladých autorů a autorek z Česka a Polska. V galerii G18 budou vystaveny letošní finálové práce mezinárodní soutěže Best in Design.