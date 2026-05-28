Cenu prezidenta Zlín Film Festivalu, Zlatý střevíček, dnes při zahájení festivalu dostala loutka Hurvínek, která letos slaví sto let. Hurvínek se i se Spejblem prošel po červeném koberci, odpovídal dětem na všetečné otázky i si z nich dělal legraci. Loutka i její vodič David Janošek a Martin Trecha, který je hlasem Hurvínka, se zapojí i do dalšího programu festivalu. Hlavní Hurvínkova narozeninová oslava bude v pondělí na mezinárodní den dětí.
"Hurvínek je symbolem několika generací dětských diváků a posluchačů. Jeho humor, laskavost i schopnost oslovovat děti i dospělé zůstávají mimořádně aktuální i po sto letech. Jsme rádi, že toto výjimečné jubileum může oslavit právě na našem festivalu," uvedl prezident festivalu Čestmír Vančura. Hurvínek reagoval na ocenění humorem. "Jsem zklamaný. Čekal jsem, že dostanu nové boty, letos jednu, příští rok druhou. Ty moje už jsou notně ošoupané," uvedl Hurvínek.
Pro loutkoherce Janoška je ocenění velká čest. "Máme velikou radost z toho, že Hurvínek těch 100 let tady pořád je a že těší diváky, že je o něho pořád takový velký zájem. Máme velkou radost, že jsme toho součástí, že u té legendy být můžeme, že ten fenomén pořád rozžívat můžeme," řekl dnes novinářům Janošek.
Děti podle něj Hurvínka stále znají a zajímají se o něj. "Reakce jsou vždycky velmi spontánní. My si to velmi užíváme. Samozřejmě vždycky dává takovou odpověď, kterou nikdo nečeká, a tím pořád překvapuje a právě to si myslím, že je takovým těžištěm toho úspěchu," uvedl Janošek. Trecha Hurvínkovým hlasem odpovídal na otázky dětí, jak se stoletý Hurvínek cítí či jestli se loutka někdy převléká. Improvizace pro něj však náročná není. "Neumím moc hrát, ale spíš improvizovat, takže je pro mě těžší hrát v divadle," uvedl Trecha, který je také hlasem Spejbla.
Dnes odpoledne v cyklu Filmové profese ZBLÍZKA představí Janošek a Trecha svou profesi i zákulisí oživování loutkových postav. Hlavní narozeninové oslavy budou v pondělí v centru Zlaté jablko. Připravena je i projekce filmu Pohádky pro Hurvínka a talk show, kde se Hurvínek pod vedením Josefa Kvasničky ujme role moderátora zpráv.
Loutka Hurvínka vznikla v roce 1926, pro profesora Josefa Skupu jej vyřezal Gustav Nosek. Na divadelní scéně se Hurvínek poprvé představil 2. května v Plzni. Společně se svým taťuldou Spejblem si získal popularitu nejen na divadelních prknech, ale také v rozhlase, televizi i filmu. Divadlo se časem rozšířilo o další postavy, Máničku, bábinku a psa Žeryka. Vystřídalo se u nich několik hlasů a autorů.