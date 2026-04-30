Ve Zlíně začne příští týden festival Zlin Design Week, tématem je Láska

Ve Zlíně začne příští týden designový festival Zlin Design Week. Od 6. do 12. května nabídne na několika místech ve městě výstavy, workshopy, diskuze, módní přehlídku, Design Market či vyhlášení cen Best in Design. Tématem letošního 12. ročníku je Láska – k designu, tvorbě i sobě navzájem, sdělila dnes ČTK mluvčí zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) Petra Svěráková. Festival pořádá Fakulta multimediálních komunikací UTB.
Festival začne 6. května večer vernisáží výstavy All you need is design na zlínském zámku. "Zlin Design Week chce otevřít diskuzi o tom, jak může design podporovat spolupráci a péči o druhé, když se svět často zdá být rozdělený a zaměřený na individuální úspěch," uvedla za pořadatele Eva Ševčíková.
Program nabídne také 8. května Fashion Show v garážích Fakulty technologické UTB. "Nepůjde jen o přehlídku oděvů, organizátoři slibují intenzivní prožitek, který vnímá téma Láska jako labyrint emocí: od prvotního napětí a nejistých náznaků až po autenticitu a blízkost. Večer bude pokračovat ZDW Party," uvedla mluvčí.
Festival je spojený s mezinárodní soutěží Best in Design, která podporuje mladé designéry a designérky z celého světa. V sobotu v 18:00 začne výstava Best of '26: Made with Passion v galerii G18, která představí práce finalistů soutěže. Následovat bude vyhlášení cen Best in Design, letos bude poprvé přístupné veřejnosti zdarma a uskuteční se v kongresovém centru.
Nedělní večer bude patřit programu Flash Talks, powered by PechaKucha v Divadle Malá scéna. "Dynamický formát krátkých prezentací nabídne deseti řečníkům prostor pro sdílení inspirativních projektů z oblasti designu a kreativních odvětví, letos například designéry nových českých půllitrů, tvůrce vizuální identity Mariánských Lázní nebo brněnské architektonické studio Čtyřstěn," uvedla mluvčí.
Po celý festivalový týden bude Design Kantýna, diskuzní formát, který propojí kreativce, odborníky i veřejnost se zájmem o design. Budou také workshopy pro odborníky, veřejnost i školáky. Na neděli je připravený venkovní Design Market na Tržišti pod Kaštany, který nabídne módní doplňky, šperky, papírenské potřeby či květiny.
"Letošní ročník přináší také nové formáty: Wine, Dine & Design – komorní setkání propojující design, gastronomii a networking – i ZDW Swap & morning disco, který nabídne prostor pro výměnu oblečení a podporuje udržitelnější přístup k módě. Nechybí ani komentované procházky městem zaměřené na design a architekturu Zlína," uvedla Ševčíková. Festival je z velké části zdarma, na některé části programu je nutná předchozí on-line registrace.