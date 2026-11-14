Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva připomene ve Zlíně 17. listopadu Koncert svobody i pietní akt na náměstí Míru. Na programu je i průvod studentů, shromáždění u Lavičky Václava Havla či Sametová (anti)diskotéka v divadle, sdělili ČTK pořadatelé.
Koncert na náměstí Míru zahájí zlínská kapela Blue Night. "V roce 1969, zatímco svět žil Woodstockem, vznikla u nás ve Zlíně kapela, která hraje dodnes - Blue Night. Přijďte na poctivý bigbít," uvedla ředitelka kulturního a kreativního centra Živý Zlín Jana Kubáčová. Zahraje také kapela Dunaj.
Lidé budou moci také vybarvit kousek české vlajky a nechat vzkaz o tom, co pro ně znamená svoboda. V 16:30 bude pietní akt u pamětní desky u radnice, promluví zástupci města, kraje, univerzity a studentů. Zazní státní hymna, studentská hymna i Modlitba pro Martu. V 17:00 vyjde z náměstí průvod studentů zlínské univerzity se svíčkami směrem k Lavičce Václava Havla, kde bude další shromáždění.
V 17:11 se Památník Tomáše Bati i budova Městského divadla Zlín rozsvítí v barvách trikolory. U památníku zazní v 17:11 píseň Modlitba pro Martu. V divadle bude od 17:00 Sametová (anti)diskotéka s podtitulem Od Merty po Bittovou: 13 nahrávek hudebních legend. Moderátorem večera bude Miroslav Černý. "Zazní 13 dosud nezveřejněných nahrávek, například od Ivy Bittové, Vladimíra Franze nebo Vladimíra Merty," uvedla mluvčí divadla Zuzana Vernerová.
V evangelickém kostele bude koncert Chvalte Hospodina zpěvem a hrou na nástroje, vystoupí na něm studenti a pedagogové Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Na náměstí Míru je do 17. listopadu výstava, která připomíná osobnosti zlínského disentu.