Ve zlínské galerii je výstava o vizuální komunikaci ve veřejném prostoru města

V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně jsou ode dneška dvě nové výstavy. Výstava Z—G—Z: Vývoj vizuální komunikace ve veřejném prostoru Zlína představuje proměny vizuální komunikace v ulicích Zlína ve 20. století. Výstava Obrazárna III. přibližuje dílo Pavla Preisnera a Petra Kunčíka. Obě výstavy potrvají do 30. srpna, sdělila ČTK mluvčí galerie Zuzana Bílá.
Výstava o vizuální komunikaci Zlína vznikla ve spolupráci s grafickým designérem Pavlem Coufalíkem. "Autorská instalace, která je pomyslným završením mnohaletého výzkumu grafického designéra Pavla Coufalíka, představí na časové ose prvorepublikového Zlína, socialistického Gottwaldova a porevolučního Zlína proměny vývěsních štítů, způsoby označování budov i grafickou podobu log, plakátů a vizuálních stylů místních živnostníků, podniků a městských institucí," uvedli autor výstavy Pavel Coufalík a kurátor Vít Jakubíček.
Představeny budou také orientační systémy či poetika světelné neonové linky uplatněné ve zlínské architektuře. Součástí výstavy je také analýza grafické prezentace firmy Baťa a jejích vstupů do veřejného prostoru města. Výstavu doplní komentované prohlídky, první bude v pátek při Galerijní a muzejní noci ve Zlíně.
Galerie také připravila výstavu Obrazárna III. – Pavel Preisner a Petr Kunčík. "Výstava představuje umělecký dialog dvou svébytných osobností, které kdysi spojilo prostředí vyšší odborné školy umění ve Zlíně, kde Pavel Preisner působil jako učitel a Petr Kunčík jako student. Obrazárna je pokračováním jejich společného projektu založeného na konfrontaci aktuálních i starších prací, které jsou prezentovány po vzoru historických obrazáren se stěnami zcela zaplněnými množstvím uměleckých děl," uvedla kurátorka výstavy Pavlína Pyšná.